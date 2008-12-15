Обманутые дольщики Тюмени не отступятся от своих квартир

Обманутые дольщики ООО «Тюмень-Лукойл-Строй» выходят на митинг уже в третий раз, так как поручение губернатора Тюменской области Владимира Якушева от 12 ноября 39-ПВЯ не выполняется.
Сегодняшний сбор повлек за собой увеличение участников – это дольщики ООО «С.А. и Д. – компании», так как ситуация с объектами этой фирмы схожа с объектами ООО «Тюмень-Лукойл-Строя», а «сражаться» вместе гораздо удобнее.
Правительство Тюменской области в настоящее время пытается помочь обманутым дольщикам в деле продолжения строительства жилых домов, но, по утверждению дольщиков, работы на стройках не ведутся. Александр Рясный – лидер движения дольщиков ООО «Тюмень-Лукойл-Строй» - предложил не останавливаться, а продолжить борьбу за свои права организованно и систематически собирать массовые митинги и в следующем году.
В завершение, собравшиеся подписали обращение к первым лицам государства с просьбой вмешаться в их сложную ситуацию.
На данный момент создана рабочая группа, в которую входят специалисты управления строительства ТО и некоторые дольщики.
Как было отмечено ранее, пять домов ООО «Тюмень-Лукойл-Строя» в стадии незавершенного строительства: ГП-3 и ГП-7 в районе МЖК, ГП-1 на ул. Магаданской, ГП-20 в створе улиц Смоленской – Грибоедова – Кузнецова, а также самый проблемный – ГП-2-3 в Тюменском микрорайоне – строительство которого уже много лет остается в начальной стадии, по-прежнему ждут своего завершения.
64-квартирный дом на перекрестке улиц Ленина-Кирова ведет строительство ООО «С. А. и Д-Компания». Изначально здание планировалось в 3-5 этажей, но в 2006 году застройщик изменил проект дома, увеличив высоту здания до 10 этажей, не считая мансарды и цокольного уровня. Строительство объекта очень затянулось, что привело дольщиков этой компании к выступлению на сегодняшнем митинге.
Стоит отметить, что граждане настроены решительно и до последнего будут отстаивать свое право на жилье.