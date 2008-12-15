Обманутые дольщики Тюмени не отступятся от своих квартир

Как было отмечено ранее, пять домов ООО «Тюмень-Лукойл-Строя» в стадии незавершенного строительства: ГП-3 и ГП-7 в районе МЖК, ГП-1 на ул. Магаданской, ГП-20 в створе улиц Смоленской – Грибоедова – Кузнецова, а также самый проблемный – ГП-2-3 в Тюменском микрорайоне – строительство которого уже много лет остается в начальной стадии, по-прежнему ждут своего завершения.