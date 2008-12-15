Новогодний корпоратив в Тюмени: Где праздновать?

Самый распространенный и легкий вариант – снять кафе или ресторан. Первое подешевле, второе дороже, но и шикарнее. Примерная стоимость составит 2000-3000 рублей с человека (для средней организации). Обычно в эту сумму уже входит и развлекательная программа и стол. Тогда и забот никаких нет. Список ресторанов и кафе, предоставляющих такие услуги в Тюмени велик. Кроме того, крупным организациям можно воспользоваться помещениями всевозможных ДК, (ДК на окраине города, кстати, хороший бюджетный вариант), банкетными залами, гостиницами, столовыми. Только необходимо торопиться, ведь такой вариант предпочитают большинство фирм. А если вы нашли место без развлекательной программы, а на свои силы рассчитывать боитесь, то расстраиваться и отказываться от него не стоит. Сегодня в Тюмени есть фирмы, занимающиеся организаторством праздников. Кроме того, они же могут украсить ваше помещение. Стоимость этих услуг зависит от ваших желаний, но как сообщают эти фирмы, они могут подстроиться под любой бюджет. Правда и праздник, конечно, будет соответствовать бюджету. Но ни с чем вы не останетесь. Кстати, на счет бюджета - по проведенному мной небольшому опросу делаю вывод: кризис все-таки напугал некоторые некрупные тюменские организации и они решили не тратиться на дополнительное помещение, а устроить праздник у себя в офисе. Но это тоже не плохой вариант, если помещение позволяет. Чтобы не заскучать, тут на помощь опять же придут фирмы-организатры праздников. И еще один замечательный плюс такой вечеринки: вы можете сами выбрать кухню. Можно воспользоваться обычной услугой доставки еды в офис и при желании устроить на выбор японскую, китайскую, узбекскую, европейскую и другие кухни. Благо тюменский рынок еды пестрит подобными предложениями. Что может быть оригинальнее Нового Года не с обычным оливье, а допустим с суши? А для тех, кто не любит экзотику, в каждой кухне найдется что-нибудь нейтральное.
Для тех же, кто уже совсем устал от этих обычных «офисных» посиделок и обычных развлекательных программ найдутся и альтернативные варианты: боулинг, бильярд, горячие источники, казино. Правда по стоимости и организаторским хлопотам выйдет дороже. А вот базы отдыха практически бескомпромиссный вариант – и организацию они могут предоставить, и тут же вам будет необычное развлечение: лыжи, коньки и прочие зимние радости, вплоть до лепки снеговиков и снежных баталий. И все это на свежем зимнем воздухе в лесу.
А если ваша организация сплошь состоит из любителей экстрима и даже снежные баталии для вас самая что ни на есть скука смертная, то можно без проблем организовать экстремальный Новый Год. Например, молодые и энергичные люди должны с радостью воспринять игры в пэинтбол, сноуборд, картинг, горные лыжи. Все это в Тюмени есть, правда кошелек придется раскрыть пошире. Зато заряд эмоций и выплеск негатива, накопившегося за рабочий год, обеспечен. А после активного отдыха тут же можно устроить небольшое застолье. Выпить по бокалу шампанского за Новый Год все-таки надо.
По проведенному мной опросу большинство организаций все же придерживаются традиций, и будут праздновать Новый Год с елочкой у себя в офисе или снятом помещении. Хотя признаются, что это порядком уже всем поднадоело, но другие варианты отпугивают множеством хлопот и неизвестными цифрами затрат. Да и угодить всем нельзя, а к традиционному варианту все уже привыкли. Что ж, тут дело вкуса и кошелька. Вряд ли, конечно, крупные организации поведут своих работников играть в пэйнтбол (хотя я считаю - взрослым людям встряска после рабочего года зарядка эмоциями тоже нужна), но для молодых, небольших кампаний есть все условия. Лучше сэкономить на еде, но встретить Новый Год с настоящими эмоциями.
Дания Гайсина