Новогодний корпоратив в Тюмени: Где праздновать?

Самый распространенный и легкий вариант – снять кафе или ресторан. Первое подешевле, второе дороже, но и шикарнее. Примерная стоимость составит 2000-3000 рублей с человека (для средней организации). Обычно в эту сумму уже входит и развлекательная программа и стол. Тогда и забот никаких нет. Список ресторанов и кафе, предоставляющих такие услуги в Тюмени велик. Кроме того, крупным организациям можно воспользоваться помещениями всевозможных ДК, (ДК на окраине города, кстати, хороший бюджетный вариант), банкетными залами, гостиницами, столовыми. Только необходимо торопиться, ведь такой вариант предпочитают большинство фирм. А если вы нашли место без развлекательной программы, а на свои силы рассчитывать боитесь, то расстраиваться и отказываться от него не стоит. Сегодня в Тюмени есть фирмы, занимающиеся организаторством праздников. Кроме того, они же могут украсить ваше помещение. Стоимость этих услуг зависит от ваших желаний, но как сообщают эти фирмы, они могут подстроиться под любой бюджет. Правда и праздник, конечно, будет соответствовать бюджету. Но ни с чем вы не останетесь. Кстати, на счет бюджета - по проведенному мной небольшому опросу делаю вывод: кризис все-таки напугал некоторые некрупные тюменские организации и они решили не тратиться на дополнительное помещение, а устроить праздник у себя в офисе. Но это тоже не плохой вариант, если помещение позволяет. Чтобы не заскучать, тут на помощь опять же придут фирмы-организатры праздников. И еще один замечательный плюс такой вечеринки: вы можете сами выбрать кухню. Можно воспользоваться обычной услугой доставки еды в офис и при желании устроить на выбор японскую, китайскую, узбекскую, европейскую и другие кухни. Благо тюменский рынок еды пестрит подобными предложениями. Что может быть оригинальнее Нового Года не с обычным оливье, а допустим с суши? А для тех, кто не любит экзотику, в каждой кухне найдется что-нибудь нейтральное.