Новогодние спектакли для маленьких тюменцев

В мир таинственных гномов, эльфов, волшебных зеркал и сказочных замков приглашает кукольный театр 17 декабря. «Легенда о драконе» романтична, загадочна и непредсказуема. Самые впечатлительные могут и напугаться. Ребят помладше заинтересует «Новогодняя фантазия» - весёлое музыкальное путешествие по самым популярным сказкам, затеяли которое трое клоунов: Белый, Рыжий и Ворчун. Куклы в спектакле чередуются с масками в рост человека, волшебства происходят самые настоящие, а детский танцевальный коллектив не оставляет равнодушными никого. Премьера спектакля состоится в январе. Цена билета – 100 – 200 рублей.