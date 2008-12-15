Новогодние спектакли для маленьких тюменцев

В мир таинственных гномов, эльфов, волшебных зеркал и сказочных замков приглашает кукольный театр 17 декабря. «Легенда о драконе» романтична, загадочна и непредсказуема. Самые впечатлительные могут и напугаться. Ребят помладше заинтересует «Новогодняя фантазия» - весёлое музыкальное путешествие по самым популярным сказкам, затеяли которое трое клоунов: Белый, Рыжий и Ворчун. Куклы в спектакле чередуются с масками в рост человека, волшебства происходят самые настоящие, а детский танцевальный коллектив не оставляет равнодушными никого. Премьера спектакля состоится в январе. Цена билета – 100 – 200 рублей.
Со 2 по 6 января в Тюменской филармонии на суд зрителей представят новогодний спектакль театра "Куклы-Великаны". Цена билета - 200-300 рублей.
Молодежный театр "Ангажемент" 24 декабря представляет премьеру спектакля "Последний каприз феи Абажуры" - современная сказка о любви, но не для самых маленьких. Цена билета - 100 рублей.
Тюменский драмтеатр предлагает самый широкий репертуар - 26 декабря состоится премьера сказки "Морозко" в исполнении актеров-кукольников. Билеты - от 200 до 700 рублей. А 29 и 30 Сергей Кораблев будет удивлять зрителей в иллюзионном шоу "Большое новогоднее кораблекрушение". Посетители станут непосредственными участниками представления, ведь фокусник всегда работает в близком контакте с публикой. Цена билета - 500-1200 рублей.