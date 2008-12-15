Начинающие журналисты Тюмени сделали первый шаг

Конкурс молодых журналистов проводился по двум номинациям: «Лучшее периодическое издание для молодежи» и «Лучшая журналистская работа» (две возрастные категории – школьники и студенты). Пока жюри в составе преподавателей отделения журналистики ТюмГУ и тюменских журналистов выясняло, кому достанутся призы, дипломы и аплодисменты, участники фестиваля посещали мастер-классы руководителя тюменского корпункта «РИА-Новости» Александра Пересторонина, редактора журнала «Дождь» Татьяны Паласовой и других.Награждение победителей прошло в уютном зале городской юношеской библиотеки.