Начинающие журналисты Тюмени сделали первый шаг

В рамках фестиваля прошел городской конкурс молодых журналистов, работала книжная выставка «Четвертая власть», преподаватели отделения журналистики ТюмГУ и тюменские журналисты провели мастер-классы.
Идея создания фестиваля принадлежит сотрудникам «Молодежного социально-делового центра» и подросткового пресс-центра «Территория общения». В прошлом году они нашли поддержку в лице Управления по спорту и молодежной политики администрации г. Тюмени. Так у тюменской молодежи, интересующейся журналистикой, появился свой фестиваль.
Конкурс молодых журналистов проводился по двум номинациям: «Лучшее периодическое издание для молодежи» и «Лучшая журналистская работа» (две возрастные категории – школьники и студенты). Пока жюри в составе преподавателей отделения журналистики ТюмГУ и тюменских журналистов выясняло, кому достанутся призы, дипломы и аплодисменты, участники фестиваля посещали мастер-классы руководителя тюменского корпункта «РИА-Новости» Александра Пересторонина, редактора журнала «Дождь» Татьяны Паласовой и других.Награждение победителей прошло в уютном зале городской юношеской библиотеки.
Андрей Зобнинский, начальник отдела по молодежной политике администрации г.Тюмени, поздравил участников конкурса и пообещал им «достойные призы за достойную работу». Итак, в номинации «Лучшая журналистская работа» среди школьников первенствовал Михаил Сметанин, а среди студентов – Маргарита Маскина. «Лучшее издание для молодежи» выходит в школе №70, это газета «СМИ.ru по нитке».
Право закрыть фестиваль было предоставлено редактору «Тюменских известий», председателю Союза журналистов Тюменской области Владимиру Кузнецову, который отметил работы Юлии Шаймуратовой и Михаила Сметанина спецпризами от своего издания и пожелал начинающим журналистам успехов, ведь первый шаг они уже сделали.