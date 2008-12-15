Корреспонденты Nashgorod.ru – призеры областного конкурса

«Писать о молодежи надо так, чтобы это было понятным для самой молодежи» - отметила в своем выступлении Марина Соловьева, редактор молодежного журнала «Дождь». Не только понятным, но и интересным. Для этого нужно избегать сухих, отчетных материалов, ориентироваться в молодежном сленге, быть близкими к ним по духу. Особенно внимательными должны быть журналисты к материалам на тему наркомании и СПИДа. Важно решить, как следует освещать проблему наркомании: показывать последствия приемов наркотиков или искать альтернативу наркотическим препаратам – демонстрировать успехи спортивной и творческой молодежи, призывать к здоровому образу жизни? Такой вопрос к представителям СМИ задал Андрей Трацевский в своем докладе.