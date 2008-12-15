Корреспонденты Nashgorod.ru – призеры областного конкурса

В конкурсе приняли участие более 118 журналистов из Тюмени и Тюменской области. Экспертный совет оценил работы, размещённые в печатных и электронных средствах массовой информации: статьи, репортажи, интервью, видеосюжеты, интернет-публикации за период с 1 декабря 2007 года по 1 декабря 2008 года. Авторы лучших работ были приглашены в Тюмень на награждение.
В конференц-зале Департамента по спорту и молодежной политике собрались представители средств массовой информации региона – как новички, так и опытные журналисты, мастера своего дела. Присутствовали не только тюменцы, но и журналисты из Голышмановского, Казанского, Ниждетавдинского, Уватского и других районов: для них это мероприятие – это еще и возможность пообщаться с коллегами по перу, обменятся опытом, узнать об изменениях в прессе у «соседей».
Мастер-класс открыла Татьяна Топоркова, председатель экспертного совета, опытный тележурналист, заведующая кафедрой журналистского мастерства в ТюмГУ. Она выделила общие тенденции в работах, выставленных на конкурс, высказала свои пожелания, отметила недочеты. Речь шла об источниках информации: людях, документах, предметно-вещественной среде. По мнению Татьяны Александровной, журналистам следует икать нестандартные подходы к получению информации, делать материалы более живыми и интересными именно для читателя.
Другой серьезный вопрос поднял в своем докладе Дмитрий Рыбьяков, руководитель АСН «Спортивная арена». По его мнению, негативной тенденцией в развитии журналистики стало появление так называемой «факсовой» журналистики – написание материалов по данным из пресс-релизов, а иногда и простое их копирование. К тому же непростительным для журналиста являются ошибки в именах, названиях и фактах. К сожалению, это нередко встречается в тюменских СМИ.
«Писать о молодежи надо так, чтобы это было понятным для самой молодежи» - отметила в своем выступлении Марина Соловьева, редактор молодежного журнала «Дождь». Не только понятным, но и интересным. Для этого нужно избегать сухих, отчетных материалов, ориентироваться в молодежном сленге, быть близкими к ним по духу. Особенно внимательными должны быть журналисты к материалам на тему наркомании и СПИДа. Важно решить, как следует освещать проблему наркомании: показывать последствия приемов наркотиков или искать альтернативу наркотическим препаратам – демонстрировать успехи спортивной и творческой молодежи, призывать к здоровому образу жизни? Такой вопрос к представителям СМИ задал Андрей Трацевский в своем докладе.
Завершил семинар для журналистов Анатолий Туринцев, мэтр тюменской журналистики небольшим докладом о районной прессе. По мнению профессионального журналиста, печатная пресса в районных населенных пунктах слишком «лучезарна», а районное телевидение только набирает опыт. Тем не менее, Анатолий Владимирович отметил развитие журналистики в районах и добавил, что журналистика в провинции имеет большое преимущество перед «форматной» центральной журналистикой.
Наступила долгожданная минута вручения наград за лучшие работы. Награждение проходило по нескольким номинациям: «Моя гордость – Россия!» - за освещение вопросов активной жизненной позиции и гражданственности молодёжи, «Олимпийский резерв» - за освещение вопросов развития массовых физкультуры и спорта, а также спорта высших достижений, «Особое внимание» - освещение вопросов социальной адаптации, формирования толерантности, противодействия асоциальному поведению детей и молодёжи.
В номинации «Здорово жить здорово!» были награждены работы на тему профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни, публикации о вопросах трудоустройства молодежи, поддержки молодежного предпринимательства, социально востребованной профориентации населения награждались в номинации «Молодой, да деловой». Материалы из номинации «Важное дело» освещали развитие физической культуры и спорта, молодежной политики и профилактики наркомании в муниципальных образованиях юга области. Награждение в номинации «Пробы пера» было за освещение событий жизни подростков и молодежи в школьных, детских, студенческих средствах массовой информации.
В число призеров вошли корреспонденты Nashgorod.ru, среди них – студенты ТюмГУ – Вершинин Максим , Людмила Усольцева и Дарья Огороднова. Также в номинации «Моя гордость - Россия» диплом получила наш корреспондент Вероника Ильина. Кроме того, интернет-портал Nashgorod.ru получил памятный диплом за активное участие в конкурсе.
Конкурс средств массовой информации на лучшее освещение направлений молодежной политики в Тюменской области, развития физической культуры и спорта, привлечения населения к здоровому образу жизни провели Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области и автономное учреждение Тюменской области «Молодежный информационно-аналитический центр».