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Тюменка Ксения Сухинова завоевала титул "Мисс мира-2008"

13 декабря 2008, 23:01
В пятерку самых красивых девушек мира вошли "Мисс Индия" Парвати Оманакуттан, "Мисс Тринидад и Тобаго" Габриэль Уолкотт, "Мисс Ангола" Бриджит дос Сантос и "Мисс ЮАР" Танси Коитзи.
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Тюмень

Россиянка Ксения Сухинова завоевала титул "Мисс мира-2008" на 58-м международном конкурсе красоты в Йоханнесбурге. 21-летняя уроженка Нижневартовска является обладателем титула "Мисс Россия-2007", а также самой красивой девушкой Тюмени.

Как сообщает Лента.ру, второе место заняла "Мисс Тринидад и Тобаго" Габриэль Уолкотт (Gabrielle Walcott), третье - "Мисс Индия" Парвати Оманакуттан (Parvathy Omanakuttan). Кроме того, в пятерку финалисток вошли "Мисс Ангола" Бриджит дос Сантос (Brigith dos Santos) и "Мисс ЮАР" Танси Коитзи (Tansey Coetzee).

До этого только одна россиянка - Юлия Курочкина из подмосковной Щербинки - удостаивалась звания "Мисс мира" на 42-м конкурсе в декабре 1992 года в Сан-Сити (ЮАР). Еще одна россиянка, Оксана Федорова, завоевала титул "Мисс Вселенная" в 2002 году.

Напомним, что Ксения стала обладательницей титула «Топ модель» на отборочном туре конкурса. Кроме того, красавица-тюменка была главной фавориткой букмекеров и занимала лидирующую позицию в рейтинге, опубликованном на сайте Глобал бьютис.

Ксения Сухинова родилась в Нижневартовске в 1987 году. Учится в Тюменском Нефтегазовом Университете. После окончания учебы в вузе Ксения получит диплом специалиста в области управления и информатики в технических системах. В детстве будущая "Мисс мира" серьезно занималась спортом, увлекалась художественной гимнастикой и бегом, имеет первый разряд по биатлону.

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