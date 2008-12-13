Тюменка Ксения Сухинова завоевала титул "Мисс мира-2008"

Ксения Сухинова родилась в Нижневартовске в 1987 году. Учится в Тюменском Нефтегазовом Университете. После окончания учебы в вузе Ксения получит диплом специалиста в области управления и информатики в технических системах. В детстве будущая "Мисс мира" серьезно занималась спортом, увлекалась художественной гимнастикой и бегом, имеет первый разряд по биатлону.