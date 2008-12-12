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В Тюмени вручили паспорта лучшим юным гражданам

12 декабря 2008, 15:59
Сегодня 23 лучших новоиспеченных гражданина получили паспорта из рук исполняющего обязанности Главы города Андрея Голоуса.
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Тюмень

Этой чести были удостоены победители и призёры, лауреаты и дипломанты различных олимпиад, соревнований, фестивалей, конкурсов, а также активные участники общественной жизни города. Школьником рассказали о правах и обязанностях гражданина и пожелали успешного жизненного пути. Андрей Голоус также выразил особую благодарность родителям и педагогам, воспитавшим юные таланты.

Как рассказал корреспонденту NashGorod.ru начальник отдела молодежной политики Андрей Зобнинский, данное мероприятие проводится уже 4-й год в рамках областной акции «Мы – граждане России». Причем, если раньше паспорта в торжественной обстановке вручали только 12 декабря, то теперь, понимая важность этого события, его организовывают еще и 12 июня в день России. Сюда попадают только те ребята, которые на самом деле заслужили этого. Мероприятие проводится управлением по спорту и молодежной политики г. Тюмени, при поддержке управления по образованию.

#Новости#Тюмень#Таня#Политика
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