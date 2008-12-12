В Тюмени вручили паспорта лучшим юным гражданам

Как рассказал корреспонденту NashGorod.ru начальник отдела молодежной политики Андрей Зобнинский, данное мероприятие проводится уже 4-й год в рамках областной акции «Мы – граждане России». Причем, если раньше паспорта в торжественной обстановке вручали только 12 декабря, то теперь, понимая важность этого события, его организовывают еще и 12 июня в день России. Сюда попадают только те ребята, которые на самом деле заслужили этого. Мероприятие проводится управлением по спорту и молодежной политики г. Тюмени, при поддержке управления по образованию.