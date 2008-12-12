В новый год тюменское небо засияет разнообразными картинками

Новые фейерверки оснащены более мощными батареями, которые позволяют выстрелить в небо подряд несколькими картинками. Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в специализированных салонах по продаже фейерверков, раньше салют выстреливал только одной картинкой (например, хризантемой). Сейчас в небе появится сразу несколько изображений подряд (хризантема, каскад, сердце). Самое главное, что цена на фейерверк от этого изменилась только с учетом инфляции.