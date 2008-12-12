У Тюменской почты захватывают помещения

Главным приоритетом в развитии почты была и остается ее социальная функция. Почтовые отделения работают там, откуда из-за нерентабельности уходят даже банковские структуры. С 2004 г. в Тюмени не было закрыто ни одно отделение связи, однако для более успешного функционирования необходимо открытие еще 16-ти пунктов. Сегодня же обстоятельства складываются так, что этим планам не дают осуществиться. Трудности с поиском новых помещений объяснимы, но беда в том, что у почты отбирают и старые площади.
10 декабря 2007 года территориальное управление федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тюменской области издало распоряжение, передающее 13 помещений, которые десятилетиями принадлежали почте, в право хозяйственного ведения ФГУП «Стройтранс № 1». При этом, по словам исполняющего обязанности директора филиала «Почты России» в нашем регионе Геннадия Музыкина, его компанию об этом никто не уведомил. Примерно через полгода «Стройтранс» запросил плату за аренду помещения, на что получил отказ и обещание Музыкина обратиться в прокуратуру.
«Я уже сталкивался с такой ситуацией, когда специально выжидают время, например два года (срок истечения времени для подачи иска), а потом предъявляют арендную плату, – прокомментировал Геннадий Борисович, - Меня насторожило то, что дозвониться до «Стройтранса» оказалось достаточно сложно, на звонки отвечает только секретарь, который никогда не связывает с начальством. Возникло подозрение, что это пустая организация. После обращения в прокуратуру на звонки перестали отвечать вовсе, а на заседание суда никто не явился. Если вы честная организация, у вас добрые намерения, чего вам бояться? «Стройтранс» же перекладывает свои функции на территориальное управление. Получается, по их действиям, что это карманная организация. Такими рейдерскими способами действуют обычно коммерческие фирмы».
По этому поводу руководство почты обращалось к заместителю главы администрации города Андрею Голоусу, но стало очевидно, что администрация предпочитает не вмешиваться. Однако следует заметить, что эта проблема социальная. Если убрать 13 помещений, то нагрузка ляжет на все остальные. Следовательно, вырастут очереди и количество недовольных. И все жалобы будут следовать именно в адрес администрации города.
После обращения в прокуратуру, решение о передаче помещений «Стройтрансу» было отменено, но и почте их никто не вернул. Таким образом, сейчас они никому не принадлежат. Г-на Музыкина огорчает тот факт, что махинации проводятся с государственными площадями: «Всем известны такие способы, когда собственность отдают сначала государственной организации, та же сдает ее в субаренду. И в дальнейшем на этих площадях размещаются казино, ночные клубы и рестораны. Не знаю, почему решили отобрать именно у нас, считают, наверное, что почта тихая, марки продает».
Впрочем, сдаваться он не намерен, тем более что опыт борьбы «за место под солнцем» уже имеется. «В Новосибирске городская администрация хотела отобрать у нас 87 помещений. Там тоже выжидали истечения срока подачи иска, но даже через два года, когда нам, наконец, была предъявлена арендная плата, мы обратились в прокуратуру и выиграли это дело», - пояснил Геннадий Борисович. В данном случае он так же отступать не намерен.