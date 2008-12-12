У Тюменской почты захватывают помещения

«Я уже сталкивался с такой ситуацией, когда специально выжидают время, например два года (срок истечения времени для подачи иска), а потом предъявляют арендную плату, – прокомментировал Геннадий Борисович, - Меня насторожило то, что дозвониться до «Стройтранса» оказалось достаточно сложно, на звонки отвечает только секретарь, который никогда не связывает с начальством. Возникло подозрение, что это пустая организация. После обращения в прокуратуру на звонки перестали отвечать вовсе, а на заседание суда никто не явился. Если вы честная организация, у вас добрые намерения, чего вам бояться? «Стройтранс» же перекладывает свои функции на территориальное управление. Получается, по их действиям, что это карманная организация. Такими рейдерскими способами действуют обычно коммерческие фирмы».