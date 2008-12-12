Новогодние подарки тюменским фотографам-любителям от «Арсенал+»

Цифровые фотоаппараты Sony Cyber Shot серии Т — самый удачный выбор для тех, кто хочет не только делать качественные снимки, но и произвести впечатление на окружающих. Это самые легкие и компактные, самые стильные и модные фотоаппараты Sony в алюминиевом корпусе разных цветов. К цифровому фотоаппарату серии Т можно подобрать кожаный чехол подходящего цвета.
Цифровые фотоаппараты Sony DSC-T отличаются конструкцией оптического зума, который работает без выдвижения объектива из плоскости фотоаппарата; это, вместе с металлической шторкой, обеспечивает большую механическую надежность. Всю заднюю панель занимает большой ЖК-экран улучшенного качества, с более четким и естественным изображением. Это особенно важно, поскольку у камеры нет видоискателя.
У цифровых фотоаппаратов Sony Cyber Shot серии Т есть ряд новых функциональных возможностей: ручная фокусировка с помощью сенсорного ЖК-экрана, автоматическая съемка при появлении улыбки, режим распознавания моргания в кадре (Т77, Т700, Т500) и режим слайд-шоу с музыкальным сопровождением. У T500 кроме того есть возможность снимать видео в формате HD. Вместе с тем вы можете положиться на превосходную автоматику фотоаппарата, т.к. у этой серии нет некоторых ручных настроек. Начните карьеру фотографа или сделайте подарок на Новый год — выбрав фотоаппарат, вы не ошибетесь.
Сфотографируйте веселые моменты в Новый год, запишите их на диск и показывайте друзьям. При покупке фотоаппаратов Sony, с 24.11.08 по 31.12.08 в магазинах «Арсенал+», вы получаете сумочку для компакт-дисков в подарок. Выбрать подходящий фотоаппарат помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:
— ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
— ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
— ул. Хохрякова 47;
— ул. Ленина 15.
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Количество подарков ограничено. Подробности условий акции и товары уточняйте у продавцов в розничных салонах «Арсенал +».