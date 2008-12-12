Новогодние подарки тюменским фотографам-любителям от «Арсенал+»

У цифровых фотоаппаратов Sony Cyber Shot серии Т есть ряд новых функциональных возможностей: ручная фокусировка с помощью сенсорного ЖК-экрана, автоматическая съемка при появлении улыбки, режим распознавания моргания в кадре (Т77, Т700, Т500) и режим слайд-шоу с музыкальным сопровождением. У T500 кроме того есть возможность снимать видео в формате HD. Вместе с тем вы можете положиться на превосходную автоматику фотоаппарата, т.к. у этой серии нет некоторых ручных настроек. Начните карьеру фотографа или сделайте подарок на Новый год — выбрав фотоаппарат, вы не ошибетесь.