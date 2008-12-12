Коммерческая недвижимость в Тюмени - что происходит?

О Ценах на нежилые помещения в районе Дома Обороны рассказывает эксперт – сертифицированный брокер ООО «МПФ «Партнер» Лидия Ивановна НАЛОБИНА.
Дом Обороны – район, расположенный в непосредственной близости от центра города на высоком берегу реки Туры. Его выгодное местоположение давно оценили наши предки и построили здесь ряд культовых сооружений, украшающих и се-годня берег Туры своими куполами. В этом районе соседствуют старые и новые дома – частный сектор, в том числе и кот-теджи, двухэтажные бараки, «хрущевки», «брежневки», «ленпроект», 86 серия, дома индивидуальной планировки, ново-стройки уже теснят частный сектор. Хорошо развита инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, различные ма-газины, торговые центры, рынок «Мальвинка».
В этом районе проживает много студентов, поскольку здесь расположены сразу несколько учебных заведений – ТюмГА-СУ, ТВВИКУ, лесотехникум, в непосредственной близости находится и ТюмГУ. Для отдыха и занятий спортом к услугам жителей не только района, но и всего города, лесопарк «Затюменский» с лыжными базами, близлежащие Дворец спорта профсоюзов, ипподром. Здесь также находятся крупные промышленные предприятия – Аккумуляторный завод, «Нефте-маш», есть много производственных баз, используемых под самые разные виды деятельности. Через Дом Обороны прохо-дит дорога в аэропорт «Рощино». Несмотря на большие ежедневные потоки транспорта, в том числе общественного, а так-же благодаря удобному расположению района, здесь практически не бывает пробок на дорогах. Все эти факторы делают район очень привлекательным для предпринимателей, которые могут найти здесь недвижимость для любого вида деятель-ности.
Проанализировав динамику роста цен на рынке недвижимости в Тюмени в целом и коммерческой недвижимости Тюмени в частности, можно сказать, что все годы, последующие за дефолтом 1998 года, цены постоянно росли. Еще некоторое время назад торгово-офисные площади не пустовали и пользовались спросом, вкладывать деньги в них было выгодно как для своего бизнеса, так и для сдачи в аренду. Постепенно рынок насытился настолько, что у арендаторов и покупателей появился выбор, по-этому объекты с завышенной ценой длительное время остаются невостребованными. Сейчас в условиях финансового кри-зиса предприниматели оптимизируют свой бизнес, в том числе отказом от лишних площадей, на рынок выбрасываются дополнительные освобождающиеся площади. В таких осложнившихся экономических условиях востребованными станут те объекты, стоимость которых будет значительно снижена. Изначально собственники выставляют нежилые помещения по достаточно высоким ценам, но поскольку спрос на них в настоящее время небольшой, то реальная цена сделки зачастую оказывается значительно ниже.
Самые высокие цены устанавливают собственники на торгово-офисные помещения, расположенные на первых этажах новых домов вдоль основных транспортных артерий – улиц Ямской, Луначарского, Полевой. Торговые площади здесь выставляются по цене от 65 до 90 тысяч рублей за 1 кв. метр. Помещения маленькой площади на первой линии с отдельным входом в новых домах выставляются по цене до 155 тысяч рублей за 1 кв. метр. В аренду торговые площади предлагаются по цене 500-1000 рублей за 1 кв. метр. Офисные помещения выставляют на продажу за 55-120 тысяч рублей за кв.м, а в аренду – 400-800 рублей за кв.м в месяц. Квартиры под нежилые помещения на первой линии оцениваются продавцами в 55-60 тысяч рублей за 1 кв. метр.
Производственно-складские помещения предлагаются по цене 23-30 тысяч рублей за 1 кв. метр. Запрашиваемая цена за аренду холодных складов составляет 78-150 рублей за 1 кв.м, отапливаемых – 250-300 рублей за 1 кв. метр.
Базы площадью от 15 до 85 соток (земля в собственности или в аренде) с офисными, производственными или складскими постройками выставляются собственниками на продажу в ценовых пределах от 10 до 70 млн. рублей.
Земля под промышленную застройку выставляется по цене 50-135 тысяч руб. за 1 сотку, а под строительство многоэтаж-ных домов – 140-530 тысяч руб. за 1 сотку.
Необходимо отметить, что, несмотря на готовность продавцов/арендодателей снизить цену предложения, все же, по боль-шому счету, рынок коммерческой недвижимости замер.