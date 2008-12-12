Коммерческая недвижимость в Тюмени - что происходит?

Проанализировав динамику роста цен на рынке недвижимости в Тюмени в целом и коммерческой недвижимости Тюмени в частности, можно сказать, что все годы, последующие за дефолтом 1998 года, цены постоянно росли. Еще некоторое время назад торгово-офисные площади не пустовали и пользовались спросом, вкладывать деньги в них было выгодно как для своего бизнеса, так и для сдачи в аренду. Постепенно рынок насытился настолько, что у арендаторов и покупателей появился выбор, по-этому объекты с завышенной ценой длительное время остаются невостребованными. Сейчас в условиях финансового кри-зиса предприниматели оптимизируют свой бизнес, в том числе отказом от лишних площадей, на рынок выбрасываются дополнительные освобождающиеся площади. В таких осложнившихся экономических условиях востребованными станут те объекты, стоимость которых будет значительно снижена. Изначально собственники выставляют нежилые помещения по достаточно высоким ценам, но поскольку спрос на них в настоящее время небольшой, то реальная цена сделки зачастую оказывается значительно ниже.