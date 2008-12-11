nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Заречный микрорайон принимает новых жильцов!

11 декабря 2008, 16:52
Покупатели квартир дома ГП-12 в 3-ем Заречном микрорайоне получили к...

Покупатели квартир дома ГП-12 в 3-ем Заречном микрорайоне получили к Новому году отличный подарок от компании «Партнер-Инвест».

Сдача этого дома изначально была запланирована на первый квартал 2009 года. Однако, строительно-монтажные работы были закончены раньше намеченного срока, выдача ключей жильцам началась с 8 декабря.

Как сообщили Dom72.ru в пресс-службе компании, на сегодняшний день заселены порядка 20 семей.

К заселению жильцов созданы все условия для комфортного проживания: благоустроена дворовая территория, организованы детская площадка и места отдыха, имеются парковочные места, работают лифты, домофоны, двор освещен. «Партнер-Инвест» оправдывает концепцию строительства 3-го Заречного микрорайона - «Комфортный дом». Поэтому все жильцы при заселении получают карту «Комфортная жизнь», по которой они могут получать скидки во многих предприятиях нашего города.

Стоит отметить, что ГП-12 – это жилой 9-ти этажный дом серии 9П-Комфорт с торгово-офисными помещениями на первом этаже. Планировочные решения представлены в одно, двух- и трехкомнатном исполнении. До конца года в 3-ем Заречном микрорайоне будут введены в эксплуатацию еще 3 дома - ГП-14, ГП-9 и ГП-10 (жилье для молодых семей с отделкой «под ключ»).

#Новости#Строительный бизнес#Сюжеты нашего города#Недвижимость#Аналитические материалы#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25