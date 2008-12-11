Заречный микрорайон принимает новых жильцов!

Стоит отметить, что ГП-12 – это жилой 9-ти этажный дом серии 9П-Комфорт с торгово-офисными помещениями на первом этаже. Планировочные решения представлены в одно, двух- и трехкомнатном исполнении. До конца года в 3-ем Заречном микрорайоне будут введены в эксплуатацию еще 3 дома - ГП-14, ГП-9 и ГП-10 (жилье для молодых семей с отделкой «под ключ»).