Заречный микрорайон принимает новых жильцов!

Покупатели квартир дома ГП-12 в 3-ем Заречном микрорайоне получили к Новому году отличный подарок от компании «Партнер-Инвест».
Сдача этого дома изначально была запланирована на первый квартал 2009 года. Однако, строительно-монтажные работы были закончены раньше намеченного срока, выдача ключей жильцам началась с 8 декабря.
К заселению жильцов созданы все условия для комфортного проживания: благоустроена дворовая территория, организованы детская площадка и места отдыха, имеются парковочные места, работают лифты, домофоны, двор освещен. «Партнер-Инвест» оправдывает концепцию строительства 3-го Заречного микрорайона - «Комфортный дом». Поэтому все жильцы при заселении получают карту «Комфортная жизнь», по которой они могут получать скидки во многих предприятиях нашего города.
Стоит отметить, что ГП-12 – это жилой 9-ти этажный дом серии 9П-Комфорт с торгово-офисными помещениями на первом этаже. Планировочные решения представлены в одно, двух- и трехкомнатном исполнении. До конца года в 3-ем Заречном микрорайоне будут введены в эксплуатацию еще 3 дома - ГП-14, ГП-9 и ГП-10 (жилье для молодых семей с отделкой «под ключ»).