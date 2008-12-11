В Тюмени обсудили ситуацию с занятостью населения

Состоялось обсуждение вопросов обеспечения занятости населения и трудовых прав работников в условиях возможного негативного влияния мирового финансового кризиса на рынок труда Тюменской области.
В органы службы занятости населения за одиннадцать месяцев текущего года обратилось 41,1 тыс. человек. Численность безработных на 1 декабря составила 6003 чел. - это один из самых низких показателей в РФ. Сведения о предполагаемых увольнениях, в связи с ликвидацией или сокращением штата работников, предоставили 119 организаций из 20 территорий юга области, что составило 0,3% из общей численности организаций. Число работников, предполагаемых к увольнению составляет 1358 человек. Сроки увольнений: с октября 2008 г. по февраль 2009 г.
Как сказал директор департамента занятости населения Тюменской области С.А. Кабанов, проводятся мероприятия по профилактике антикризисной ситуации. Ужесточены условия найма иностранных рабочих, благодаря чему уменьшается конкуренция на рынке труда между нашими работникам и иностранцами. Безработных направляют на обучение, они осваивают профессии продавца, менеджера, пользователя ЭВМ... Среди них высок процент трудоустройства.
Принят закон о занятости населения, ст. 25: работодатель обязан, в случае увольнения работника, за 2 месяца предупредить как работника, так и службу занятости. При массовых увольнениях срок увеличивается. Так же запущена горячая линия, консультирующая по вопросам Законодательства занятости населения. Среди работников распространяются памятки с правилами поведения при увольнении.
Каждый работодатель обязан подавать информацию о свободных вакансиях в службу занятости, которая, в свою очередь, будет предлагать их безработным. Так же проводятся общественные работы, благодаря которым потерявшие службу люди смогут содержать себя и свои семьи. Эти меры должны принести положительный результат - не будет возрастать социальная напряженность.
Ситуация на потребительском рынке, по словам начальника управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Ю.В. Накорякова, не катастрофична, а даже имеет положительную динамику. В среднем 1 житель города тратит на товары и услуги 104 тыс.р. в год. Средняя же з/п составляет 15 874 р. Существует проблема дефицита квалифицированных кадров - рабочие специальности не престижны для молодежи.
Как сказал заместитель главы г. Тюмени - А.В.Орлов - одним из главных составляющих экономики Тюмени является потребительский рынок, который и формирует городской бюджет. В течение последних нескольких лет наблюдается его развитие - открывается множество новых торговых объектов. Но сейчас происходит спад продаж автомобилей, строительных материалов, крупной бытовой техники, что меняет ситуацию в худшую сторону.
Для поддержки малого и среднего бизнеса торговых предприятий осуществляется выдача займов.<Самой большой="" сферой="" по="" количеству="" рабочих="" мест="" является="" сфера="" потребительского="" рынка="" По="" окончании="" совещания="" предприниматели="" задали="" интересующие="" их="" вопросы="" и="" получили="" возможность="" предложить="" свои="" варианты="" улучшения="" товаропроизводственной="" сферы.="" p="">