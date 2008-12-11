В Тюмени обсудили ситуацию с занятостью населения

В органы службы занятости населения за одиннадцать месяцев текущего года обратилось 41,1 тыс. человек. Численность безработных на 1 декабря составила 6003 чел. - это один из самых низких показателей в РФ. Сведения о предполагаемых увольнениях, в связи с ликвидацией или сокращением штата работников, предоставили 119 организаций из 20 территорий юга области, что составило 0,3% из общей численности организаций. Число работников, предполагаемых к увольнению составляет 1358 человек. Сроки увольнений: с октября 2008 г. по февраль 2009 г.