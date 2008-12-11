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В новогоднюю ночь тюменцев ждёт двойная плата за проезд в такси

11 декабря 2008, 14:10
Тюменские таксисты не будут нарушать традиций. Двойная плата за проезд в такси ждёт жителей областной столицы с 30-го декабря по второе января. Некоторые компании начнут брать больше денег уже с 25-го числа.

Тюменские таксисты не будут нарушать традиций. Двойная плата за проезд в такси ждет жителей областной столицы с 30-го декабря по второе января. Некоторые компании начнут брать больше денег уже с 25-го числа.

Цена за километр в новогодний период будет колебаться от 15-ти до 60-ти рублей. Как правило, это зависит от марки автомобиля.

Кроме того, приблизительно сто рублей сотрудники такси могут взять за срочный вызов. За дополнительные деньги машина будет подана к вашему подъезду примерно через 15 минут.

Чтобы судорожно не дозваниваться в Новый год диспетчеру, можно сделать заказ заранее. Бронирование машины также обойдётся примерно в 100 рублей.

#Новости#Транспорт#Тюмень#Таня#Общество
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