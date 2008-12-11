В новогоднюю ночь тюменцев ждёт двойная плата за проезд в такси

Тюменские таксисты не будут нарушать традиций. Двойная плата за проезд в такси ждёт жителей областной столицы с 30-го декабря по второе января. Некоторые компании начнут брать больше денег уже с 25-го числа.

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