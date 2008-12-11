Узнать свои права тюменским работникам поможет памятка

В памятке подробно расписан порядок действий со стороны работодателя и работника в случае увольнения в связи с сокращением численности штата или ликвидацией предприятия. Также в ней содержится перечень льгот и компенсаций, на которые имеет право высвобождаемый работник, рассказывается о том, какие услуги может получить работник в службе занятости.