У тюменского отделения почты РФ появился антикризисный директор

Как волшебника, его зовут туда, где существуют какие-то трудности: «Если есть проблема, которую нельзя решить, я готов туда поехать. Мне интересно там, где сложно». Это не хвастовство, ведь до Тюмени ему довелось работать над оптимизацией почтовой связи в Амурской, Новосибирской, Калининградской областях, республике Тува и Красноярском крае.
«Что такое почта? – говорит Геннадий Борисович, - В представлении многих, почта оказывает мелкие услуги, такие как пересылка писем, поздравлений, продажа марок и все. На самом деле сегодня почта оказывает более 70-ти видов различных услуг. В этом есть плюсы и минусы. С одной стороны, это позволяет зарабатывать, с другой – заставляет нас распыляться. Я бы с удовольствием отказался от 20 – 30 видов, чтобы более качественно оказывать основные услуги».
Одним из приоритетных направления деятельности компании остается оказание финансовых услуг. Сюда входят не только прием всевозможных платежей, но и возвращенная недавно функция доставки пенсий. Изначально она принадлежала почте, но была передана банкам, почте же оставили лишь отдаленные районы. Сегодня справедливость восторжествовала.
Кризис в почтовой службе встретили во всеоружии. Здесь не только не сократили ни одного работника, но и приняли около трехсот новых. Помог план по возвращению тех самых пособий. Бывшие сотрудники «Тюменьэнергобанка» поступили на должность доставщиков пенсий. Таким образом, социальная функция организации вышла на первый план. «Сегодня почта остается островком стабильности в непростой коммерческой ситуации, которая сегодня складывается на рынке труда», - объяснил г-н Музыкин.
Скорость доставки почты зависит от нескольких причин. Расходы на приобретение и установку абонентских ящиков включаются в смету строительства домов, однако далеко не каждый застройщик настолько добросовестен. Кроме того, появляются новые жилые районы, следовательно, увеличивается количество посетителей. Но новые отделения почтовой связи появляются не так часто. Поэтому растут очереди и количество недовольных.
Одним из новых достижений Управления стало открытие магазина «Филателист». Со времени его появления уровень продаж вырос в 20 раз. Поступают заказы на дорогостоящие марки, как от коллекционеров со стажем, так и от молодых.
Очень важным аспектом своей деятельности Геннадий Борисович считает работу над качеством обслуживания. Если корреспонденция теперь приходит в срок почти всегда, то уровень сервиса не идеален. «Мы стараемся разбирать каждый случай. Письменные жалобы рассматриваются все на 100 процентов. Спасибо пенсионерам, которым не лень потратить время и пожаловаться», - объясняет Музыкин. Своих подчиненных он воспитывает пряником. Заработная плата выросла на 63 %. Для поощрения работников введены различные виды корпоративных наград, разработана система премий. Следовательно, сотрудник, жалобы на которого подтвердились, премии лишается. Такие методы привели к тому, что состав компании на сегодня почти полон – открыто всего 11 вакансий на всю Тюменскую область.