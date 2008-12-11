У тюменского отделения почты РФ появился антикризисный директор

Очень важным аспектом своей деятельности Геннадий Борисович считает работу над качеством обслуживания. Если корреспонденция теперь приходит в срок почти всегда, то уровень сервиса не идеален. «Мы стараемся разбирать каждый случай. Письменные жалобы рассматриваются все на 100 процентов. Спасибо пенсионерам, которым не лень потратить время и пожаловаться», - объясняет Музыкин. Своих подчиненных он воспитывает пряником. Заработная плата выросла на 63 %. Для поощрения работников введены различные виды корпоративных наград, разработана система премий. Следовательно, сотрудник, жалобы на которого подтвердились, премии лишается. Такие методы привели к тому, что состав компании на сегодня почти полон – открыто всего 11 вакансий на всю Тюменскую область.