«Союз художников России» оценил тюменского живописца

Юрий Михайлович родом из тюменской деревни Спирино, наверное, поэтому тема российской деревни нашла отражение во многих его работах.
«Это уникальный художник, – считает директор ТОО ВТОО «Союза художников России» Анна Малкова. – Когда все в мире уже давно изобретено, найти свой уникальный почерк – в этом и есть талант мастера».
«Если в музыке есть такое понятие как абсолютный слух, то в живописи это можно назвать абсолютным чувством цвета, – говорит о работах Юрия Акишева председатель Союза художников Александр Новик. – За счет тонких цветовых решений Юрий Михайлович создает удивительные пейзажи, натюрморты, портреты».
Ретро-выставка приурочена юбилею художника, на ней будут выставлены около 60 работ, написанных как в начале 70-х годов прошлого века, так и современные.