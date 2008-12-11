«Союз художников России» оценил тюменского живописца

«Если в музыке есть такое понятие как абсолютный слух, то в живописи это можно назвать абсолютным чувством цвета, – говорит о работах Юрия Акишева председатель Союза художников Александр Новик. – За счет тонких цветовых решений Юрий Михайлович создает удивительные пейзажи, натюрморты, портреты».