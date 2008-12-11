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«Союз художников России» оценил тюменского живописца

11 декабря 2008, 10:17
Сегодня в 16 часов в выставочном зале «Союза художников России» откроется персональная выставка тюменского графика и живописца Юрия Акишева.
Сюжет
Тюмень

Юрий Михайлович родом из тюменской деревни Спирино, наверное, поэтому тема российской деревни нашла отражение во многих его работах.

«Это уникальный художник, – считает директор ТОО ВТОО «Союза художников России» Анна Малкова. – Когда все в мире уже давно изобретено, найти свой уникальный почерк – в этом и есть талант мастера».

«Если в музыке есть такое понятие как абсолютный слух, то в живописи это можно назвать абсолютным чувством цвета, – говорит о работах Юрия Акишева председатель Союза художников Александр Новик. – За счет тонких цветовых решений Юрий Михайлович создает удивительные пейзажи, натюрморты, портреты».

Ретро-выставка приурочена юбилею художника, на ней будут выставлены около 60 работ, написанных как в начале 70-х годов прошлого века, так и современные.

#Новости#Живопись#Москва#Тюмень#Таня#Культура
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