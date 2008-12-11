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Предновогодний досуг для маленьких и больших тюменцев!

11 декабря 2008, 09:10
Стоит тёплый декабрь, коньки и лыжи отменяются.
Сюжет
Тюмень

Есть время в уютной обстановке:

• сделать своими руками сказочные подарки к Новому году и Рождеству!

• узнать много интересного о внутреннем мире своего ребёнка!

А для леди и джентльменов – английский клуб!

Учебный центр „IQ“ приглашает Вас:

13 декабря. Школа для родителей.

"Психологические особенности младших подростков“ (5-6 класс).

Продолжительность лекции 1 час, начало в 13.00

13-14 декабря. Креатив-уик-энд.

„Изготовление новогодних игрушек из бисера и паеток“.

Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек длится один день, 2 часа.

Набираются 2 группы по 7-8 человек, детская и взрослая. Дети с 6 лет. Начало в 15.00

20 декабря. Школа для родителей.

„Психологические особенности старших подростков“ (7-9 класс).

Продолжительность лекции 1 час, начало в 13.00

20-21 декабря. Мастер-класс – техника холодный батик.

«Волшебство росписи по шёлку».

Мастер-класс длится 2 дня, занятия по 2 часа.

Набирается только одна группа, не больше 8 человек. Начало в 15.00

21 декабря. Стартует клуб английского языка!

Начало в 17.00

27-28 декабря. Креатив-уик-энд

Декупаж.

Мастер-класс по декупажу длится один день, 2 часа.

Набирается 2 группы по 7-8 человек. Начало в 15.00

Украсьте ожидание праздника вместе с учебным центром „IQ“!

Учебный центр IQ – это центр где учатся и учат, где Вас любят и ждут!

В центре ведётся обучение по основным направлениям:

иностранные языки (английский, немецкий, французский)

• компьютерные курсы (пользователь ПК, компьютерная графика..)

• живопись и дизайн (рисунок, живопись, композиция, дизайн-студия...)

• развивающие программы для детей 3-5 лет

• подготовка детей к школе

• логопед

• психолог

Занятия в учебном центре IQ – это решение проблемы досуга и дополнительного образования детей, подростков, а также взрослого населения.

Вы с пользой проведете время, отведенное на обучение, получите массу новых знаний и впечатлений и познакомитесь с множеством интересного!

Любой курс – это удовольствие от общения.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (3452) 92-33-29, 90-12-17, либо по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, 41, к. 1

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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