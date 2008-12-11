Предновогодний досуг для маленьких и больших тюменцев!

Есть время в уютной обстановке:
• сделать своими руками сказочные подарки к Новому году и Рождеству!
• узнать много интересного о внутреннем мире своего ребёнка!
А для леди и джентльменов – английский клуб!
Учебный центр „IQ“ приглашает Вас:
13 декабря. Школа для родителей.
"Психологические особенности младших подростков“ (5-6 класс).
Продолжительность лекции 1 час, начало в 13.00
13-14 декабря. Креатив-уик-энд.
„Изготовление новогодних игрушек из бисера и паеток“.
Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек длится один день, 2 часа.
Набираются 2 группы по 7-8 человек, детская и взрослая. Дети с 6 лет. Начало в 15.00
20 декабря. Школа для родителей.
„Психологические особенности старших подростков“ (7-9 класс).
Продолжительность лекции 1 час, начало в 13.00
20-21 декабря. Мастер-класс – техника холодный батик.
«Волшебство росписи по шёлку».
Мастер-класс длится 2 дня, занятия по 2 часа.
Набирается только одна группа, не больше 8 человек. Начало в 15.00
21 декабря. Стартует клуб английского языка!
Начало в 17.00
27-28 декабря. Креатив-уик-энд
Декупаж.
Мастер-класс по декупажу длится один день, 2 часа.
Набирается 2 группы по 7-8 человек. Начало в 15.00
Украсьте ожидание праздника вместе с учебным центром „IQ“!
Учебный центр IQ – это центр где учатся и учат, где Вас любят и ждут!
В центре ведётся обучение по основным направлениям:
• иностранные языки (английский, немецкий, французский)
• компьютерные курсы (пользователь ПК, компьютерная графика..)
• живопись и дизайн (рисунок, живопись, композиция, дизайн-студия...)
• развивающие программы для детей 3-5 лет
• подготовка детей к школе
• логопед
• психолог
Занятия в учебном центре IQ – это решение проблемы досуга и дополнительного образования детей, подростков, а также взрослого населения.
Вы с пользой проведете время, отведенное на обучение, получите массу новых знаний и впечатлений и познакомитесь с множеством интересного!
Любой курс – это удовольствие от общения.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (3452) 92-33-29, 90-12-17, либо по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, 41, к. 1