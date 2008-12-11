Московские ученые презентовали уникальную установку для утилизации диоксинов

«Сейчас все говорят о финансово-экономическом кризисе, тогда как гораздо страшнее кризис экологический, который продолжается уже несколько десятилетий, - утверждает Анатолий Папуша, главный научный сотрудник РАН, специалист Российского космического агентства, автор высокотемпературной технологии обезвреживания супертоксикантов. - Принято много деклараций и конвенций в области экологии, но ни одна из них не соблюдается. И не потому, что люди не хотят этого делать, а потому, что существующие технологии не позволяют должным образом утилизировать ядовитые отходы производства».