Московские ученые презентовали уникальную установку для утилизации диоксинов

«Сейчас все говорят о финансово-экономическом кризисе, тогда как гораздо страшнее кризис экологический, который продолжается уже несколько десятилетий, - утверждает Анатолий Папуша, главный научный сотрудник РАН, специалист Российского космического агентства, автор высокотемпературной технологии обезвреживания супертоксикантов. - Принято много деклараций и конвенций в области экологии, но ни одна из них не соблюдается. И не потому, что люди не хотят этого делать, а потому, что существующие технологии не позволяют должным образом утилизировать ядовитые отходы производства».
Суть технологии, разработанной российскими учеными - в очень высокой скорости сжигания диоксинов. Процесс горения в установке происходит на молекулярном уровне, что позволяет обезвреживать самые токсичные вещества. Использовать эту технологию можно для утилизации попутного газа, нефтяных шламов, загрязненных вод, закачиваемых в нефтяные пласты и многих других видов отходов. И не только утилизировать, но и получать на выходе полезный в производстве продукт.
Ноу-хау заинтересовало представителей нефтегазовых компаний, присутствовавших на презентации. Помимо технологических преимуществ перед зарубежными прототипами, отечественная установка отличается еще и более доступной ценой.