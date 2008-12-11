nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Московские ученые презентовали уникальную установку для утилизации диоксинов

11 декабря 2008, 11:37
Уникальную установку для утилизации диоксинов, а также других сверхъядовитых веществ презентовали вчера в ТГНГУ московские ученые.
Сюжет
Тюмень

«Сейчас все говорят о финансово-экономическом кризисе, тогда как гораздо страшнее кризис экологический, который продолжается уже несколько десятилетий, - утверждает Анатолий Папуша, главный научный сотрудник РАН, специалист Российского космического агентства, автор высокотемпературной технологии обезвреживания супертоксикантов. - Принято много деклараций и конвенций в области экологии, но ни одна из них не соблюдается. И не потому, что люди не хотят этого делать, а потому, что существующие технологии не позволяют должным образом утилизировать ядовитые отходы производства».

Суть технологии, разработанной российскими учеными - в очень высокой скорости сжигания диоксинов. Процесс горения в установке происходит на молекулярном уровне, что позволяет обезвреживать самые токсичные вещества. Использовать эту технологию можно для утилизации попутного газа, нефтяных шламов, загрязненных вод, закачиваемых в нефтяные пласты и многих других видов отходов. И не только утилизировать, но и получать на выходе полезный в производстве продукт.

Ноу-хау заинтересовало представителей нефтегазовых компаний, присутствовавших на презентации. Помимо технологических преимуществ перед зарубежными прототипами, отечественная установка отличается еще и более доступной ценой.

#Новости#Конференции#Тюмень#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25