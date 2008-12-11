Год Быка: где, в чем и как встречать?

Символ 2009 года — желтый Бык. Бык покровительствует созидательной деятельности, но никогда и ничего не дает даром. Более всего ему нравится, когда в год его правления работа направлена на обустройство семейного очага, налаживание отношений между его обитателями. В этом случае он будет подкидывать все новые и новые проблемы, причем неважно, касаются они ремонта жилища, переезда на новое место, воспитания детей или создания семьи. В какой-то момент может даже показаться, что Бык злонамерен, но это не так. Просто когда проблема будет наконец-то, решена, станет ясно, что не упущена ни одна мелочь, работа выполнена настолько хорошо, насколько это вообще возможно.
Бык терпеть не может никакой закулисной возни, именно поэтому он презирает политику и любую дипломатию. Бык прямолинеен и тверд в своих убеждениях, в год его правления образцом действия становится консерватизм. Тяжеловесные решения этого периода, тем не менее, являются взвешенными и тщательно продуманными. Бык не выносит поверхностных суждений и легкомыслия, при этом ему нравится изобретательность, связанная с внешними эффектами.
В год Быка удача пребывает на стороне дизайнеров, модельеров, художников. Если рассмотреть историю костюма, можно заметить, что новые решения, ставшие впоследствии целыми направлениями в моде, по большей части, были предложены в год Быка.
Несмотря на любовь к новым тенденциям стиля, хозяин года даже от новаторов требует рутинной работы. Бесполезно приводить аргументы о том, что творческая мысль должна оформиться и созреть, Бык платит только по факту. Именно в год Быка нужно тщательно выполнять все инструкции и работать в соответствии с предписаниями руководства, только в этом случае можно рассчитывать на достойное вознаграждение.
Нельзя сказать, что год Быка проходит исключительно гладко и без тревог. Обязательно находятся желающие пошатнуть устоявшиеся принципы, и с такими мятежниками хозяин года расправляется весьма сурово. Но даже среди яростных революционеров находятся разумные люди, предпочитающие адекватно использовать тенденции года и методично готовиться к новому этапу. В основном, противоречия года касаются неумения договориться в деталях, в чем проявляется презрение Быка к дипломатии. Именно поэтому кустари-одиночки преуспевают в этот период более, нежели большие коллективы. От рядовых тружеников в год Быка требуется большое терпение и, в конце концов, все становится на свои места. Важно не опускать рук и трудиться в меру своих возможностей.
Где встречать?
Поскольку Бык - животное домашнее, встречать новый год лучше в семейном кругу. Тем более, что Новый год - семейный праздник. Начать подготовку следует с генеральной уборки дома. Трудолюбивый и хозяйственный покровитель будет к вам благосклонен, если его появление будет встречено в чистоте и уюте. Поэтому браться за тряпки и порошки можно прямо сейчас. Главное, не делать всего в последний момент, ведь Бык, степенное животное, не любит суеты.
Позаботьтесь о том, чтобы в комнате, где вы планируете встречать праздник, присутствовали натуральные материалы; уместными будут керамическая или деревянная посуда, изделия народных промыслов, ветки деревьев, шишки, зимние букеты, мини-деревца, еловые ветки. Скатерть на столе должна быть изготовлена из натуральной ткани, бумаги, а можно и просто устроить ужин за деревянным столом. Желтые, коричневые, золотистые или пурпурные свечи желательно поставить на праздничный стол или использовать для украшения комнаты. Нарядить ёлку лучше игрушками, изготовленными своими руками.
Ваши старания оценят не только родственники, но и покровитель года. Приводя в порядок жилище, не забудьте о себе. Женщины, побалуйте свое тело в спа-салонах, сходите в парикмахерскую, купите себе новый наряд. Мужчинам так же не следует забывать о том, что Бык – это символ сексуальности, и чтобы оставаться на его уровне, нужно внести в свой имидж последние штрихи.
Что приготовить?
Первое правило встречи Нового 2009 года – не есть говядины. Минимум мяса и максимум зелени, овощей и фруктов! Такая особенность праздничного стола благотворно скажется на вашем желудке, ведь в новый год у нас принято есть долго, много и калорийно. Впрочем, если без мяса не обойтись, приготовьте свинину, баранину или птицу, отличным вторым блюдом будет рыба. Не забудьте о десерте! Бык – сладкоежка, поэтому на вашем праздничном столе обязательно должны присутствовать торты, кексы, конфеты и пирожные! Среди напитков обязательно должны появиться сладкие соки или компоты.
Что надеть?
Забудем о том факте, что быки – дальтоники, и дружно вспомним, что красная тряпка будит в них злость. Поэтому красное прячем далеко в шкаф, а для праздничного наряда выбираем неяркие приглушенные тона и натуральные ткани. Для женщин подойдут платья всех оттенков коричневого, жёлтого и зелёного цветов. Мужчинам рекомендуется встречать Новый 2009 год в удобных тёмных брюках, синих джинсах, и в комфортных однотонных или в клетку, рубашках, свитерах, джемперах. Главное — одежда должна быть чистой и нравиться Вам. Выбор между красивым, но нелюбимым одеянием и затасканной, но милой сердцу одеждой, следует отдать последнему.
Из украшений больше всего подойдут золотые кулоны в виде быка и яркие бусы и браслеты. Также уместна будет бижутерия из натуральных материалов – камней, дерева, кожи. Эти же фактуры подойдут для украшения основного наряда – ведь чем больше вы будете похоже на рогатого покровителя, тем больше он будет вам благоволить.
Что подарить?
Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Эту прописную истину никто не отменял, а покровитель домашнего очага, Бык, ее только приветствует. Напечатайте календарь, свяжите свитер, слепите статуэтку – простор для фантазии неограничен, главное, не забыть изобразить на вашем подарке символ следующего года. Самыми удачными подарками будут вещи для всей семьи: мягкая мебель, электроника, игрушки для радости вашего ребенка и хороший мобильник для качественной связи.
Очередной трехрублевый брелок не стоит преподносить ни подруге, ни коллеге по работе. Бык не любит пустой траты денег, и поощрены вы не будете. Также не приветствуются подарки из кожи – портмоне, барсетки и портфели. Видимо, Бык прощает утилитарное использование собственной шкуры, но не терпит, когда ее используют для сувениров.
Но самое главное правило при встрече Нового года – встретить его весело. Помните, чудеса случаются с теми, кто в них верит.
Корнеева Надежда.