Год Быка: где, в чем и как встречать?

Символ 2009 года — желтый Бык. Бык покровительствует созидательной деятельности, но никогда и ничего не дает даром. Более всего ему нравится, когда в год его правления работа направлена на обустройство семейного очага, налаживание отношений между его обитателями. В этом случае он будет подкидывать все новые и новые проблемы, причем неважно, касаются они ремонта жилища, переезда на новое место, воспитания детей или создания семьи. В какой-то момент может даже показаться, что Бык злонамерен, но это не так. Просто когда проблема будет наконец-то, решена, станет ясно, что не упущена ни одна мелочь, работа выполнена настолько хорошо, насколько это вообще возможно.