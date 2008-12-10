В Тюмени наградили юных ратников

4 и 5 декабря в Тюмени прошел VII областной слет юных ратников Тюменской области, посвященный 67-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой. Учредителями слета выступили Департамент по спорту и молодежной политике и Департамент образования и науки Тюменской области, а так же Тюменский областной Совет ветеранов войны и труда. Организовали слет областной детско-юношеский центр «Аванпост» и Тюменский областной поисковый центр.
Уже 7 лет ежегодно проводится слет юных ратников. Боевые заслуги сибиряков в боях под Москвой являются ярким примером воинской доблести и героизма для подрастающих поколений. Воспитанники кадетских классов и поисковых отрядов съезжаются в Тюмень со всех районов юга Тюменской области почтить память героев-фронтовиков, отстоявших Москву. Лучшие учащиеся, отличившиеся в процессе обучения и прошедшие установленные испытания, награждаются на слете почетным нагрудным знаком «Отличник подготовки к военной службе». Этот знак был утвержден в 2001 году Областным комитетом по делам молодежи, и за прошедшее время таким знаком награждены 615 юных ратников.
4 декабря прибывшие делегации из 26 муниципальных образований собрались в детском оздоровительном центре «Витязь». Там ребята соревновались в конкурсах на эрудицию и творческие способности по военно-патриотической тематике. Когда активные игры закончились, перед участниками слета выступил со своей программой певец и композитор В. П. Серебренников. После концерта в гости к юным патриотам пришел А.А. Петрушин – военный историк, эксперт-консультант фильма «Адмирал». Состоялась увлекательная беседа, ребята узнали много нового о воинах-сибиряках. День завершился просмотром исторического фильма «Адмирал».
Второй день слета – 5 декабря. День торжественный и знаменательный. На площади Памяти у мемориала «Вечный огонь» состоялся торжественный митинг с театрализованным представлением, посвященный событиям обороны Москвы. В митинге участвовали юные ратники, ученики тюменских городских школ, учредители и организаторы мероприятия. Участники митинга почтили память героев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, возложили цветы к Вечному огню. С обращением к юным патриотам выступил ветеран битвы под Москвой полковник в отставке Тимофей Александрович Ермаков.
После митинга все участники слета отправились во Дворец искусств «Пионер», где состоялось торжественное вручение знаков «Отличник подготовки к военной службе». Нагрудный знак «отличника» получили 65 воспитанников кадетских классов. Это важное событие в жизни учащихся специализированных классов. Для них нагрудный знак это признание и понимание их любви к Родине. Перед вручением ребят поздравил директор департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области Д. В. Грамотин.
Дмитрий Викторович в своей речи отметил: «Год от года у воспитанников специализированных классов добровольной подготовки к военной службе все больше личных и общественных достижений, подготовка ребят становится сложнее, а ответственность за честь кадетского мундира и звание юного ратника выше. Сейчас активно создаются новые специализированные классы, растет профессиональная база – все это ставит патриотическое воспитание на уровень выше того, которое было пять лет назад».
Следующим этапом слета была летопись дел юных ратников, которые были реализованы в 2008 году. Итоги были значимые.
Награды получили участники конкурса по патриотическому воспитанию среди образовательных учреждений Тюменской области. Конкурс был объявлен в сентябре этого года, и в нем приняло участие 61 образовательное учреждение. По итогам конкурса за эффективную организацию работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения награждено 11 учебных заведений, 5 из них помимо диплома получили денежные премии.
Первое место в номинации «Лучшая организационная работа по патриотическому воспитанию» заняла Туртасская средняя школа Уватского района.
В номинации «Школа - центр воспитательной и досуговой работы в микрорайоне» почетное первое место заняла Янтыковская средняя школа Тюменского района.
Заслуженные награды за личный вклад в развитие дела патриотического воспитания молодежи и в связи с 10-летием военно-патриотического клуба «Десантник» вручены бессменному руководителю, сержанту ВДВ, ветерану войны в Афганистане Пинигину Владимиру Владимировичу (п.Володино, Юргинский район). Поздравление от участников слета принял победитель конкурса руководителей специализированных классов Шибанов Дмитрий Владимирович (Нижнетавдинский район). От имени учредителей слета также были награждены представители поисковых объединений Тюменской области.
Помимо официальной части награждения на концерте была представлена увлекательная художественная программа. Для участников и гостей слета пели лауреаты Грушинского фестиваля авторской песни и фестиваля патриотической песни «Димитриевская суббота». Свои показательные выступления представили курсанты спецкласса «Эдельвейс» Исетского района и детско-юношеского центра «Аванпост». После каждого выступления в зале долго не стихали аплодисменты.
Слет завершен, его юные участники разъехались, увозя яркие впечатления от увиденного. Примеры доблести фронтовиков и героев недавних сражений, почетная награда, полученная из рук наставника, напутственные слова гостей слета – все это оставило в сердцах ребят свой след, и укрепило их намерение служить Отечеству. Пусть не все из них выберут воинскую службу постоянной профессией, но ведь не обязательно стать военным, чтобы быть патриотом.
«Мы стремимся научить молодежь занимать активную жизненную позицию, быть гражданином, ответственным перед Родиной, и можно с уверенностью сказать, что у нас это получается» - отметил директор детско-юношеского центра «Аванпост» Александр Николаевич Перов.