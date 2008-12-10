В Тюмени наградили юных ратников

Уже 7 лет ежегодно проводится слет юных ратников. Боевые заслуги сибиряков в боях под Москвой являются ярким примером воинской доблести и героизма для подрастающих поколений. Воспитанники кадетских классов и поисковых отрядов съезжаются в Тюмень со всех районов юга Тюменской области почтить память героев-фронтовиков, отстоявших Москву. Лучшие учащиеся, отличившиеся в процессе обучения и прошедшие установленные испытания, награждаются на слете почетным нагрудным знаком «Отличник подготовки к военной службе». Этот знак был утвержден в 2001 году Областным комитетом по делам молодежи, и за прошедшее время таким знаком награждены 615 юных ратников.