«ПА-НА-МА» в Тюмени: долгожданное открытие

Но, есть и ложка дегтя. Ситуация, сложившаяся в мировой экономике не смогла не повлиять на планы управляющей компании. Сроки окончания строительства существенно сдвинулись, в связи с чем многие арендаторы не смоги вовремя закончить отделочные работы. Тем не менее, руководство компании приняло решение не откладывать открытие объекта на следующий год и выполнить свои обещания перед тюменцами.