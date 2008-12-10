«ПА-НА-МА» в Тюмени: долгожданное открытие

Долгожданное открытие Республики шопинга и развлечений "ПА-НА-МА", а именно так предпочитают называть новый ТРЦ представители группы компаний «Овентал», осуществляющей инвестиции и управление этим объектом, все же состоится в декабре этого года!
ТРЦ расположен в нескольких минутах езды от центра города по адресу ул. 2-я Луговая, дом 30.
Якорными арендаторами ТРЦ «ПА-НА-МА» станут: гипермаркет «Перекресток», новый для Тюмени гипермаркет товаров для дома "Санта Хаус" и спортивный магазин "Чемпион». Ну а основным магнитом обещает стать семейный развлекательный центр «МультиЛэнд», который займет почти целый этаж и предложит самые современные развлечения, рассчитанные на детей от 9 месяцев и на взрослых. Торговая галерея «ПА-НА-МА» будет представлена как уже знакомыми горожанам марками, так и абсолютно новыми для Тюмени.
Но, есть и ложка дегтя. Ситуация, сложившаяся в мировой экономике не смогла не повлиять на планы управляющей компании. Сроки окончания строительства существенно сдвинулись, в связи с чем многие арендаторы не смоги вовремя закончить отделочные работы. Тем не менее, руководство компании приняло решение не откладывать открытие объекта на следующий год и выполнить свои обещания перед тюменцами.