Инновации в бизнесе. Тюменские бизнесмены обсудили и приняли конкретные решения

- Есть огромная пропасть между научными работниками (изобретателями) и предпринимателями. Любая инновационная идея должна быть коммерчески успешной, а успех инновации могут увидеть именно предприниматели. Первым шагом должны быть маркетинговые исследования рыночной востребованности инновации и разработка бизнес-плана для предоставления его инвестору. В дальнейшем инновационная идея должна быть реализована, что сложно без организаторских способностей и навыков знаний в области создания системы управления и эффективного построения бизнес-процессов.