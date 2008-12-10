Инновации в бизнесе. Тюменские бизнесмены обсудили и приняли конкретные решения

Первым острым вопросом стал маркетинг инновационных продуктов. Бизнесмены пришли к единому мнению - талантливыми учеными тюменская область богата, но маркетингом инновационных продуктов должны заниматься не научные сотрудники, а маркетологи-профессионалы. Мурат Нурпеисов - модератор, исполнительный директор консалтинговой фирмы «Лекс» отметил:
- Есть огромная пропасть между научными работниками (изобретателями) и предпринимателями. Любая инновационная идея должна быть коммерчески успешной, а успех инновации могут увидеть именно предприниматели. Первым шагом должны быть маркетинговые исследования рыночной востребованности инновации и разработка бизнес-плана для предоставления его инвестору. В дальнейшем инновационная идея должна быть реализована, что сложно без организаторских способностей и навыков знаний в области создания системы управления и эффективного построения бизнес-процессов.
Подводя итоги обсуждения инноваций в бизнесе, бизнесмены пришли к решениям, что необходимо внести изменения в законодательство Тюменской области и дать четкие критерии и определения «инновация», «инновационный проект» и «инновационная компании». Первым шагом к продвижению инновационных технологий Тюменской области должен стать «Каталог инновационных идей», который сможет представлять разработки тюменских ученых на региональных, федеральных и зарубежных выставках и конкурсах инновационных разработок.