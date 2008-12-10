Акции протеста дольщиков Тюмени продолжаются

15 декабря у здания правительства Тюменской области на центральной площади пройдет очередной митинг дольщиков, купивших квартиры в ООО "Тюмень-Лукойл-Строй". Обманутые дольщики ООО "Тюмень-Лукойл-Строй" выходят на митинг уже в третий раз, так как поручение губернатора Тюменской области от 12 ноября 39-ПВЯ не выполняется, но на этот раз к ним присоединяются жертвы долгостроя компании ООО "С.А. и Д. - компания".