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Акции протеста дольщиков Тюмени продолжаются

10 декабря 2008, 10:02
Вниманию дольщиков Тюмени и Тюменской области - жертв долгостроя, замороженных или проблемных строительных объектов!
Сюжет
Тюмень

15 декабря у здания правительства Тюменской области на центральной площади пройдет очередной митинг дольщиков, купивших квартиры в ООО "Тюмень-Лукойл-Строй". Обманутые дольщики ООО "Тюмень-Лукойл-Строй" выходят на митинг уже в третий раз, так как поручение губернатора Тюменской области от 12 ноября 39-ПВЯ не выполняется, но на этот раз к ним присоединяются жертвы долгостроя компании ООО "С.А. и Д. - компания".

Жертвам недобросовестных застройщиков ничего не остается, как привлекать внимание общественности к ситуации, выходя на улицы города. Тюменские дольщики продолжают надеяться, что областные чиновники и федеральное руководство страны должным образом отреагируют на их обращения и примут соответствующие меры.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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