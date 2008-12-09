Зимние ноты джаза прозвучали в Тюмени

Сразу несколько впечатляющих джазовых ансамблей и исполнителей увидели тюменцы в этот вечер. Из-за опасения администрации филармонии не продать билеты на все три дня фестиваля, который изначально планировался как трехдневный, праздник был сокращен до одного гала-концерта.
Анна Гузикова и ансамбль «Музы Канты. Soundproject.» из Санкт-Петербурга выступили в традициях своего стиля. Эта команда создана в прошлом году из уже известных и работавших в разных коллективах музыкантов. Пианист Дмитрий Серебров, по словам, Даниила Крамера, один из самых известных аранжировщиков Санкт-Петербурга. В состав ансамбля также вошел Павел Борисов, басист группы «ДДТ».
Затем на сцене их сменил квартет Владимира Нестеренко. Сам Владимир считается одним из одареннейших молодых джазовых пианистов России. В состав квартета также входят Дмитрий Мосьпан (саксофон), Макар Новиков (контрабас) и Александр Зингер (ударные). Музыканты представили часть авторской программы «Сансара», которую скорее можно охарактеризовать как современный, экспериментальный джаз. На сцене они выглядели очень сосредоточенно,
Иностранные гости фестиваля выступили во втором отделении концерта. В этот раз Тюмень посетили вокалистка Тесса Сутер и Ричи Гудс (контрабас). Тессу Даниил Крамер представил зрителям как «англичанку из Нью-Йорка». Она действительно производит впечатление сдержанной и стильной, очень «английской» женщины. Тесса не любит излишних вокальных «красивостей», ее конек – потрясающее переложение традиционных композиций. Известная битловская «Eleanor Rigby» в ее исполнении звучит непривычно, тревожно и пронзительно. «Caravan» Дюка Эллингтона, «The Man I Love» Барбары Стрейзанд – эти мелодии Тесса раскрывает слушателям в новом звучании.
Ричи Гудс уже бывал в Тюмени в прошлом году. Этот обаятельный молодой музыкант – один из самых востребованных контрабасистов Нью-Йорка, хотя его исполнительские таланты не ограничиваются контрабасом. В этот раз в ход пошла еще и бас-гитара, а кроме этих инструментов Ричи играет на флейте, клавишных, работает в стилях госпел, фанк, хип-хоп и R&B, записывается для альбомов Уитни Хьюстон и Кристины Агилеры.
В завершение вечера – традиционный джем-сейшн. Тесса Сутер и Анна Гузикова спели «Usha’s Wedding Song», которую Тесса сочинила как свадебный подарок подруге. Затем Макар Новиков и Ричи Гудс сошлись на сцене для «elephant-jazz», дуэта контрабаса и бас-гитары. И наконец все музыканты исполнили «What a wonderful world» Луи Армстронга, песню всех времен и народов, как ее назвал Даниил Крамер.