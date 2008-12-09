Зимние ноты джаза прозвучали в Тюмени

Ричи Гудс уже бывал в Тюмени в прошлом году. Этот обаятельный молодой музыкант – один из самых востребованных контрабасистов Нью-Йорка, хотя его исполнительские таланты не ограничиваются контрабасом. В этот раз в ход пошла еще и бас-гитара, а кроме этих инструментов Ричи играет на флейте, клавишных, работает в стилях госпел, фанк, хип-хоп и R&B, записывается для альбомов Уитни Хьюстон и Кристины Агилеры.