Тюменский бизнесмен наложил на себя руки

К самоубийству Казанцева подтолкнули события, связанные с переделом собственности на его заводе. Еще весной, как уже сообщал Nashgorod.ru, Сергей Казанцев объявлял голодовку, пытаясь тем самым привлечь внимание правоохранительных органов к рейдерскому захвату, которому подверглось его предприятие. Но никакой реакции не последовало.
Несколько лет судебных тяжб, обращение во все ветви государственной власти, результата не дали. Новым собственником завода стало ООО «Бетон-Крафт», генеральный директор Александр Шааб.
Тело предпринимателя было найдено висевшим в петле его родственниками. Похороны Сергея Казанцева прошли в Тюмени 5 декабря.