Тюменский бизнесмен наложил на себя руки

К самоубийству Казанцева подтолкнули события, связанные с переделом собственности на его заводе. Еще весной, как уже сообщал Nashgorod.ru, Сергей Казанцев объявлял голодовку, пытаясь тем самым привлечь внимание правоохранительных органов к рейдерскому захвату, которому подверглось его предприятие. Но никакой реакции не последовало.