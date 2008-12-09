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Тюменский бизнесмен наложил на себя руки

9 декабря 2008, 10:50
Известный в Тюменской области бизнесмен Сергей Казанцев, директор завода по производству стройматериалов ДСКиК, некогда бывшего одним из крупнейших налогоплательщиков, на днях был найден дома повешенным.
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Тюмень

К самоубийству Казанцева подтолкнули события, связанные с переделом собственности на его заводе. Еще весной, как уже сообщал Nashgorod.ru, Сергей Казанцев объявлял голодовку, пытаясь тем самым привлечь внимание правоохранительных органов к рейдерскому захвату, которому подверглось его предприятие. Но никакой реакции не последовало.

Несколько лет судебных тяжб, обращение во все ветви государственной власти, результата не дали. Новым собственником завода стало ООО «Бетон-Крафт», генеральный директор Александр Шааб.

Тело предпринимателя было найдено висевшим в петле его родственниками. Похороны Сергея Казанцева прошли в Тюмени 5 декабря.

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