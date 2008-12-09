Тюменец получил машину за тест-драйв!

Как рассказал новоиспеченный обладатель «Рено», еще летом, когда он вместе с товарищем объезжал салоны в поисках нового автомобиля для него, то в Renault проходила акция, приняв участие в которой он выиграл фирменную бейсболку. Ну а в июле, пройдя тест-драйв новой «Лагуны», стал претендентом на главный приз. Как признается сам Сергей, рассчитывать на победу было, по меньшей мере, наивно, но 19 августа компьютер выбрал именно его имя! И вот, спустя три месяца, Сергей получил ключи от своего новенького Megane.