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Тюменец получил машину за тест-драйв!

9 декабря 2008, 15:13
Что нужно для того, чтобы стать автомобилистом? Накопить денег на машину, взять кредит на покупку автомобиля?
Сюжет
Тюмень

На самом деле, достаточно прийти в салон официального дилера «Renault» и провести тест-драйв модели Laguna III – именно так и стал владельцем новенького Renault Megane тюменец Сергей Бояринов.

По традиции французская компания ежегодно проводит для своих клиентов и простых россиян так называемые «Недели Renault», в рамках которых каждый желающий может провести тест-драйв понравившейся модели, потом принять участие в лотерее и выиграть фирменный презент от марки, а быть может и претендовать на главный приз – автомобиль. В этом году акция носила название «Испытай нашу команду!» и участие в ней приняли тысячи россиян, но удача улыбнулась нашему земляку и седьмого декабря в салоне «Автоград» состоялась торжественная церемония вручения главного приза – автомобиля Renault Megane в комплектации «Extreme».

Как рассказал новоиспеченный обладатель «Рено», еще летом, когда он вместе с товарищем объезжал салоны в поисках нового автомобиля для него, то в Renault проходила акция, приняв участие в которой он выиграл фирменную бейсболку. Ну а в июле, пройдя тест-драйв новой «Лагуны», стал претендентом на главный приз. Как признается сам Сергей, рассчитывать на победу было, по меньшей мере, наивно, но 19 августа компьютер выбрал именно его имя! И вот, спустя три месяца, Сергей получил ключи от своего новенького Megane.

#Новости#Автоград#Renault#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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