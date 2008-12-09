Свободный доступ к экстриму в Тюмени

Ежегодный зимний проект Red Bull Lords of the Boards проходит с 6 по 24 декабря в 13 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени, Новосибирске, Омске, Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Тюмень. 6 декабря. Суббота. В обычный учебный день вместо скучных лекций в учебных заведениях на площади Единства и Согласия состоялся мастер-класс по джиббингу. На площади был установлен рейл, профессиональные райдеры устраивали семинар для студентов и демонстрировали яркие, поражающие своей сложностью трюки. После этого все желающие прокатиться проходили тестирование у прорайдеров и получали возможность продемонстрировать свое умение владеть сноубордом. Для райдеров различного уровня были задействованы большая и маленькая перила. Участвовало 20 райдеров, из них трое из Екатеринбурга и трое предпочли сноуборду лыжи. Выполнение трюков сопровождалось живым выступлением специальных гостей рэп-сцены Тюмени R.T. Cartel (R.T.S.) и СЛОНа, также любителей экстрима разогревал Dj Fire'k.
Джиббинг как вид спорта впервые открылся широкой массе в 1991 году. С уверенностью можно сказать, что тогда появилось то, что позволило людям выполнять технические и скоростные трюки на таких препятствиях, как перила. Джиббинг - неотъемлемая часть сноубординга, к тому же сейчас он в моде, очень многие желают попробовать себя в нем.
Не обошлось и без победителей. В номинации "Лучший трюк" за сальто вперед с кикера на лыжах был отмечен Дима Шведов. За стильное катание в номинации "На стиле" - Вова Волков. И за сильное падение "Человек-месиво" - Желтый (райдер из Екатеринбурга).