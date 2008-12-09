Свободный доступ к экстриму в Тюмени

Тюмень. 6 декабря. Суббота. В обычный учебный день вместо скучных лекций в учебных заведениях на площади Единства и Согласия состоялся мастер-класс по джиббингу. На площади был установлен рейл, профессиональные райдеры устраивали семинар для студентов и демонстрировали яркие, поражающие своей сложностью трюки. После этого все желающие прокатиться проходили тестирование у прорайдеров и получали возможность продемонстрировать свое умение владеть сноубордом. Для райдеров различного уровня были задействованы большая и маленькая перила. Участвовало 20 райдеров, из них трое из Екатеринбурга и трое предпочли сноуборду лыжи. Выполнение трюков сопровождалось живым выступлением специальных гостей рэп-сцены Тюмени R.T. Cartel (R.T.S.) и СЛОНа, также любителей экстрима разогревал Dj Fire'k.