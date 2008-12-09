Серьезных трудностей крупные застройщики Тюмени не испытывают

Стоит отметить, что компания не планирует занижать планку и смело заявляет о планах на будущее: «В 2008 году мы должны сдать 140 тысяч кв. м., сдано 130 – мы успеваем и даже идем немного с опережением» - отмечает специалист. В 2009 году компания планирует начать строительство в Тюменском микрорайоне и выйти на центральный район города. Компания все больше склоняется к идее переходить на продажу готового жилья, поскольку в сложившейся экономической ситуации готовое жилье покупают охотнее.