Однако в минувшую пятницу журналистам удалось убедиться, что серьезных трудностей крупные застройщики Тюмени не испытывают.
Так, например, «Тюменская домостроительная компания» застраивает в данный момент несколько площадей. ГП-6 в Восточном мкр. – объект среднего класса с улучшенной шумоизоляцией, первый у ТДСК 12-этажный дом, срок сдачи которого назначен на первый квартал 2009 года. Как сообщила Галина Рахлеева, специалист по маркетингу компании, 1-комнатная квартира с чистовой отделкой в этом доме стоит 1800 тысяч рублей, т. е. около 40 тысяч рублей/кв. м.
Стоит отметить, что компания не планирует занижать планку и смело заявляет о планах на будущее: «В 2008 году мы должны сдать 140 тысяч кв. м., сдано 130 – мы успеваем и даже идем немного с опережением» - отмечает специалист. В 2009 году компания планирует начать строительство в Тюменском микрорайоне и выйти на центральный район города. Компания все больше склоняется к идее переходить на продажу готового жилья, поскольку в сложившейся экономической ситуации готовое жилье покупают охотнее.
На вопрос о сокращении рабочей недели в условиях экономического кризиса Галина Рахлеева ответила, что «4-дневная рабочая неделя у офисных сотрудников была только в октябре, с ноября все уже вернулось в норму».