Серьезных трудностей крупные застройщики Тюмени не испытывают

«Тюменская домостроительная компания» застраивает в данный момент несколько площадей. ГП-6 в (фото) Восточном мкр. – объект среднего класса с улучшенной шумоизоляцией, первый у ТДСК 12-этажный дом, срок сдачи которого назначен на первый квартал 2009 года. Как сообщила Галина Рахлеева, специалист по маркетингу компании, 1-комнатная квартира с чистовой отделкой в этом доме стоит 1800 тысяч рублей, т. е. около 40 тысяч рублей/кв. м.