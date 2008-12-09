Серьезных трудностей крупные застройщики Тюмени не испытывают

Сложная ситуация в экономике, бунты, сокращения штатов, митинги обманутых дольщиков – все это ставит под сомнение строительные объекты города Тюмени. Участники Клуба Девелоперов г. Тюмени (компании «Сибинтел», ТДСК, «Партнер-Инвест», «Тюменинвестстрой», группа компаний «НИККА») могут открыто заявить: «Стройки работают, а сильные компании как были сильными, так и остались, все идет по плану». Итак, посмотреть, как идет строительство жилой недвижимости различных форматов – от эконом до премиум-класса в минувшую пятницу смогли тюменские журналисты.
«Тюменская домостроительная компания» застраивает в данный момент несколько площадей. ГП-6 в (фото) Восточном мкр. – объект среднего класса с улучшенной шумоизоляцией, первый у ТДСК 12-этажный дом, срок сдачи которого назначен на первый квартал 2009 года. Как сообщила Галина Рахлеева, специалист по маркетингу компании, 1-комнатная квартира с чистовой отделкой в этом доме стоит 1800 тысяч рублей, т. е. около 40 тысяч рублей/кв. м.
Стоит отметить, что компания не планирует занижать планку: «В 2008 году мы должны сдать 140 тысяч кв. м., сдано 130 – мы успеваем и даже идем немного с опережением» - отмечает специалист. В 2009 году компания планирует начать строительство в Тюменском микрорайоне и выйти на центральный район города. Компания все больше склоняется к идее переходить на продажу готового жилья, поскольку в сложившейся экономической ситуации готовое жилье покупают охотнее.
На вопрос о сокращении рабочей недели в условиях экономического кризиса Галина Рахлеева ответила, что «4-дневная рабочая неделя у офисных сотрудников была только в октябре, с ноября все уже вернулось в норму».
Следующий объект, который удалось оценить журналистам – это
Архитектура комплекса предусматривает три дома в квартале ул. Лопарева-Шахтеров-Д.Бедного-Депутатской. Сейчас идет возведение первого дома, начало которому положено в прошлом декабре. Сегодня построено 15 этажей из запланированных 16-ти. По проектной декларации окончание этого дома нацелено на декабрь 2009 года, следующие дома комплекса находятся в проектной стадии.
«Сейчас на объекте работают четыре бригады каменщиков и одна бригада монтажников – около 50-60 человек. Работников ровно на те объемы, которые выполняются в запланированные сроки. Одно здание - это 15500 кв.м. вместе с нежилыми помещениями» - рассказал руководитель проекта Аюр Ербактанов.
«Каждая квартира оценивается индивидуально – отметил начальник отдела маркетинга Филипп Фомичев, - минимальная стоимость 1-комнатной квартиры - 1 670 тысяч рублей; 2-комнатной – 2 235 тыс. рублей. (53 кв.м), 3-комн. – 3 470 тыс. рублей».
Определенной изюминкой стройки является то, что с помощью установленных веб-камер за процессом строительства можно наблюдать в режиме он-лайн с сайта компании.
Куратор Жилого комплекса «Даудель» (фото) Игорь Михайлов, заместитель генерального директора ХК «Сибинтел» по жилой недвижимости, сразу отметил, что вторая очередь объекта будет сдана раньше срока практически на полгода. Третья очередь – два дома - уже готова на 40%.
Работа на объекте идет полным ходом - закрывают каркас здания. Около 300 рабочих заняты сейчас на стройке.
Что касается продаж, Игорь Владимирович сообщил, что «во второй очереди комплекса осталось очень мало квартир. Третья очередь продана на 10% - построена за счет собственных средств». Ввиду сложного экономического положения в городе, застройщики ожидают более активных продаж к весне.
По убеждениям Игоря Владимировича, «Даудель» не имеет аналогов в Тюмени, поэтому те, кому нужны квартиры такого характера, будут брать их здесь.
Дом премиум-класса «Ладья» (фото) компании «Тюменинвестстрой» - дом там, где твое сердце. Здесь полностью отсутствуют торговые и коммерческие площади. На первом и цокольном этажах разместится детский досуговый центр. На первом этаже также будет находиться консьерж и колясочная, в цокольном этаже – автопаркинг. Много технических новинок: втроенный пылесос в каждой комнате – он намного экологичнее обычных пылесосов; централизованный кондиционер – это определенная температура в квартире и не испорченный громоздкими кондиционерами фасад здания.
Дом будет сдан во втором квартале 2009 года, на сегодняшний день продано 35%, хотя стоимость квадратного метра от 85 до 160 тысяч руб. Заместитель генерального директора по коммерции Светлана Утешева отметила, что «есть случаи выкупа в доме целых этажей дома для перепланировки их под одну квартиру».
«План продаж выполнен на 80%, я думаю, что это неплохой показатель, учитывая сложившуюся ситуацию в России» – отметила Светлана Сергеевна. Она также обозначила положительную сторону кризиса: снижение стоимости материалов и увеличение рабочей силы.
Андрей Панасюк, директор по маркетингу и продажам компании «Парнер-Инвест» показал больше всех объектов: от строящихся до премьер-квартиры в 3-ем Заречном мкр-не (фото).
Журналистам удалось побывать в демонстрационной квартире с отделкой «под ключ» в доме, который вводится в эксплуатацию уже в этом году. «Из 165 квартир каждого дома ГП-9, ГП-10 (дома с отделкой под ключ), осталось порядка пяти-десяти квартир» - отметил Андрей Петрович.
Порядка 2 миллионов обойдется 1-комнатная квартира (37 кв.м.), 2-комнатная (49,5 кв.м.) порядка 2500-2600 тысяч рублей. Чтобы уже живущим в квартирах не мешали ремонтные работы соседей, компания «Партнер-Инвест» предлагает вариативные квартиры: дом с квартирами «под ключ», либо аналогичный дом с черновой отделкой, а собственная управляющая компания добавляет комфорта жителям микрорайона.
Самый высокий дом в Тюмени в 24 этажа ГП-1 – это дом, в котором помимо квартир формата «эконом плюс» будет все, необходимые для жизни и отдыха помещения на первом этаже.
В следующем году компаний «Партнер-Инвест» планирует начать освоение 4-го Заречного микрорайона.
Отрасль строительства стала первой жертвой международного финансового кризиса. Но журналистам удалось убедиться, что серьезных трудностей крупные застройщики Тюмени не испытывают: выполняют планы работ, готовятся к сдаче объектов и к застройке новых.
Евгения Ноговицина