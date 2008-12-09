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"Близнецы" Тюмени не прекращают рост

9 декабря 2008, 17:16
Сегодня в период сложившейся экономической ситуации многие потенциальные покупатели квартир ставят под сомнение, дойдут ли строительные объекты до логического завершения.
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Тюмень

Убедиться в том, что строительство ведется, смогли в минувшую пятницу тюменские журналисты на объекте ГК "НИККА" в Жилом комплексе "Близнецы".

Архитектура комплекса предусматривает три дома в квартале ул. Лопарева-Шахтеров-Д. Бедного-Депутатской. Сейчас идет возведение первого дома, начало которому положено в прошлом декабре. Сегодня построено 15 этажей из запланированных 16-ти. По проектной декларации окончание строительства этого дома нацелено на декабрь 2009 года, следующие дома комплекса находятся в проектной стадии.

В отдельных строительных компаниях в связи с сокращением объемов работ люди уходят в неоплачиваемый отпуск, но в данной организации фронт работ есть и идет по намеченному плану. «Сейчас на объекте работают четыре бригады каменщиков и одна бригада монтажников – около 50-60 человек. Количество работников рассчитано на объемы работ, которые выполняются в запланированные сроки. Одно здание - это 15500 квадратных метров вместе с нежилыми помещениями» - рассказал руководитель проекта Аюр Ербактанов.

Вопрос стоимости жилья волнует жителей города как никогда, на него ответ дал начальник отдела маркетинга Филипп Фомичев: «Каждая квартира оценивается индивидуально – отметил он, - минимальная стоимость 1-комнатной квартиры - 1 670 тысяч рублей; 2-комнатной – 2 235 тыс. рублей. (53 кв.м), 3-комн. – 3 470 тыс. рублей».

Определенной изюминкой стройки является то, что с помощью установленных веб-камер за процессом строительства можно наблюдать в режиме он-лайн с сайта компании.

#Новости#Тюмень#Ксения#Экономика
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