"Близнецы" Тюмени не прекращают рост

В отдельных строительных компаниях в связи с сокращением объемов работ люди уходят в неоплачиваемый отпуск, но в данной организации фронт работ есть и идет по намеченному плану. «Сейчас на объекте работают четыре бригады каменщиков и одна бригада монтажников – около 50-60 человек. Количество работников рассчитано на объемы работ, которые выполняются в запланированные сроки. Одно здание - это 15500 квадратных метров вместе с нежилыми помещениями» - рассказал руководитель проекта Аюр Ербактанов.