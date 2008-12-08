Тюменским инвалидам помогают трудоустроиться

Большая часть из них относится к всероссийскому обществу инвалидов. Чуть более десяти процентов – слабовидящие граждане.
Инвалиды занимаются реабилитацией детей, проводят культурно-досуговые мероприятия, а также являются операторами ЭВМ. Труд такой категории граждан оценивается приблизительно в пять тысяч рублей.
Напомним, что год назад департамент занятости обязался помогать инвалидам в поиске предприятий, которые готовы оплатить аренду рабочего места. Госучреждение ведёт такую деятельность на основании областного Закона.
Отметим, что на сегодняшний день в нашем регионе трудоустроены более трёх с половиной тысяч инвалидов.