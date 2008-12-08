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Тюменским инвалидам помогают трудоустроиться

8 декабря 2008, 14:53
Около 250-ти людей с ограниченными физическими возможностями получили работу в этом году за счёт тюменских предприятий.
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Тюмень

Большая часть из них относится к всероссийскому обществу инвалидов. Чуть более десяти процентов – слабовидящие граждане.

Инвалиды занимаются реабилитацией детей, проводят культурно-досуговые мероприятия, а также являются операторами ЭВМ. Труд такой категории граждан оценивается приблизительно в пять тысяч рублей.

Напомним, что год назад департамент занятости обязался помогать инвалидам в поиске предприятий, которые готовы оплатить аренду рабочего места. Госучреждение ведёт такую деятельность на основании областного Закона.

Отметим, что на сегодняшний день в нашем регионе трудоустроены более трёх с половиной тысяч инвалидов.

#Новости#Работа#Инвалиды#Тюмень#Ксения#Общество
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