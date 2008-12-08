«Premium Weekend BMW» в Тюмени прошел под знаком 7-серии

Для тех, кто не привык приносить в жертву комфорт, в салоне была выставлена самая последняя на сегодняшний день генерация легендарной 7-серии БМВ, ставшей синонимом комфорта и роскоши для пассажира и отменной управляемости в своем сегменте для водителя. Полностью новое поколение модели стало еще шикарнее и привлекательней. Новые технологии, которые использованы в «семерке» буквально в каждой детали, позволили немецким инженерам с полным правом называть свое детище машиной завтрашнего дня – ни один из конкурентов не предлагает такого количества опций, облегчающих жизнь водителя и дарящих чувство безопасности и комфорта для пассажиров.