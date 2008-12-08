«Premium Weekend BMW» в Тюмени прошел под знаком 7-серии

Компания «Премиум-Дина», представляющая марку BMW в нашем городе, в минувшие выходные предоставила всем желающим возможность узнать больше об этой легендарной марке, познакомиться с новинками модельного ряда, задать интересующие вопросы и просто провести время в приятной дружеской обстановке за чашечкой кофе.
Главной темой этого праздника «баварцев» стал дебют нового поколения флагмана марки - премиум-седана BMW 7-Series и выход на рынок рестайлинговой версии самой популярной машины концерна – BMW 3-Series.
«Трешка» претерпела «текущий» плановый рестайлинг – машина чуть-чуть изменилась внешне (изменилась головная оптика и капот, поменяли форму задние фары), небольшому обновлению подвергся интерьер машины, а также были внесены изменения в техническую часть. В частности, благодаря более широкому использованию алюминия в деталях подвески и внедрению новой системы впрыска, 3-серия стала еще более изысканной в управлении и радует своего владельца уменьшившимся расходом топлива.
Для тех, кто не привык приносить в жертву комфорт, в салоне была выставлена самая последняя на сегодняшний день генерация легендарной 7-серии БМВ, ставшей синонимом комфорта и роскоши для пассажира и отменной управляемости в своем сегменте для водителя. Полностью новое поколение модели стало еще шикарнее и привлекательней. Новые технологии, которые использованы в «семерке» буквально в каждой детали, позволили немецким инженерам с полным правом называть свое детище машиной завтрашнего дня – ни один из конкурентов не предлагает такого количества опций, облегчающих жизнь водителя и дарящих чувство безопасности и комфорта для пассажиров.
Но не этой парой новинок ограничился «Premium Weekend». Вниманию гостей был представлен полный модельный ряд автомобилей BMW, а также мотоциклы и фирменные аксессуары этой марки. Словом, побывать на «Premium Weekend» стоило хотя бы для того, чтобы с головой погрузиться в мир высоких технологий от БМВ и почувствовать себя частью этого легендарного имени.