Новогодний Hand Made порадовал тюменцев в выходные

Как выяснилось, невесты в нашем городе ничуть не хуже, чем в Иваново – красавицы и рукодельницы удивили всех пришедших разнообразием чудесных работ. Бусы, елочные игрушки, декоративные статуэтки, салфетки куклы, сумки – все это было исполнено в различных техниках и представлено в изобилии. Очень популярна была бижутерия – бисер, войлок, полимерная пластика.
Цены на изделия колебались в зависимости от дороговизны материала и собственной оценки работы мастерицами. Однако, как показала практика, покупатели готовы были отдать любые деньги, лишь бы приобрести милые «съедобные» браслетики или маленькие сережки-валенки.
Дети настойчиво требовали от родителей кукол и елочные украшения, взрослые охотно приобретали элементы декора. Почти все работы известного тюменского мастера по керамике Анастасии Хариной нашли своего покупателя. Забавные снегири-свистульки, куклы в образе романтических героев или деревенских баб – оригинальные идеи и профессиональное исполнение не оставили равнодушными даже самых разбалованных посетителей ярмарки.
По соседству с «Мастерской» распродавались книги из фондов Книжного обменника - любую книжку можно было купить за 10 рублей и прочитанное наизусть стихотворение. Тем, кто не помнил стихи наизусть, организаторы любезно предоставляли поэтические сборники. Здесь же расположилась новогодняя барахолка. Журналист Ирина Пермякова, как заправский торгаш, призывала всех присутствующих приобрести сувенирные рисунки, детские игрушки, значки и многое другое. По ее словам, люди готовы платить бешеные деньги за подарки в магазине, в то время как на ярмарке можно было на 100 рублей набрать сувениров для всех друзей.
Новогодние подарки в этом году отличались по своей тематической направленности. Помимо привычных елочек и снежинок на ярмарке можно было найти несколько игрушек с портретом Барака Обамы – видимо, волна моды на сувениры с изображением нового американского президента докатилась и до России. Впрочем, особой популярностью среди покупателей эти игрушки не пользовались. Видимо, жители нашего города предпочитают встречать Новый год пусть не в самой современной, но теплой и домашней атмосфере.
Часть вырученных средств тюменские мастера пожертвовали на «Елку для гаврошей» - чтобы патриоты города тоже смогли весело встретить праздник.