Новогодний Hand Made порадовал тюменцев в выходные

По соседству с «Мастерской» распродавались книги из фондов Книжного обменника - любую книжку можно было купить за 10 рублей и прочитанное наизусть стихотворение. Тем, кто не помнил стихи наизусть, организаторы любезно предоставляли поэтические сборники. Здесь же расположилась новогодняя барахолка. Журналист Ирина Пермякова, как заправский торгаш, призывала всех присутствующих приобрести сувенирные рисунки, детские игрушки, значки и многое другое. По ее словам, люди готовы платить бешеные деньги за подарки в магазине, в то время как на ярмарке можно было на 100 рублей набрать сувениров для всех друзей.