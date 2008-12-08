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Маленький тюменец превратится в зайчика за 8 тысяч рублей

8 декабря 2008, 13:47
За восемь тысяч рублей тюменские родители смогут превратить своих детей в сказочных персонажей. Такова стоимость на новогодний костюм в специализированных детских магазинах Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Прошлогодний же наряд можно купить в три раза дешевле.

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru сотрудники тюменских магазинов, мальчики в основном переодеваются в гусаров, мушкетёров и зайцев. Девочки предпочитают перевоплощаться в принцесс, снежинок и ёлочек. В продаже имеется товар российских и иностранных производителей. Большим спросом среди тюменцев пользуются американские костюмы.

Экономным родителям лучше приобретать праздничные наряды в тюменских супермаркетах. Минимальная цена здесь составляет семьсот рублей.

Кроме того, праздничный наряд можно заказать в ателье. За работу швеи попросят от одной до трёх тысяч рублей. Срочный заказ может обойтись в два раза дороже.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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