Маленький тюменец превратится в зайчика за 8 тысяч рублей

Прошлогодний же наряд можно купить в три раза дешевле.
Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru сотрудники тюменских магазинов, мальчики в основном переодеваются в гусаров, мушкетёров и зайцев. Девочки предпочитают перевоплощаться в принцесс, снежинок и ёлочек. В продаже имеется товар российских и иностранных производителей. Большим спросом среди тюменцев пользуются американские костюмы.
Экономным родителям лучше приобретать праздничные наряды в тюменских супермаркетах. Минимальная цена здесь составляет семьсот рублей.
Кроме того, праздничный наряд можно заказать в ателье. За работу швеи попросят от одной до трёх тысяч рублей. Срочный заказ может обойтись в два раза дороже.