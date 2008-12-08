2-й Заречный микрорайон: квартиры от застройщика

Именно в этом районе строится общественно-жилой комплекс «Фэнси». Он состоит из двух многосекционных кирпичных домов переменной этажности (10 — 14 этажей). Первые этажи зданий предполагают офисные, сервисные, торговые предприятия, паркинг на 250 машин для автомобилей жильцов дома, а со 2-го по 10–14 этажи расположены квартиры: студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные.