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2-й Заречный микрорайон: квартиры от застройщика

8 декабря 2008, 10:44
2-й Заречный микрорайон расположен недалеко от центра города Тюмени…

2-й Заречный микрорайон расположен недалеко от центра города Тюмени. В нем стремительно развивается инфраструктура, а близость реки Туры создает экологически чистый и свежий климат. Транспортная развязка микрорайона позволяет избежать скопления машин и образования пробок на дорогах.

Именно в этом районе строится общественно-жилой комплекс «Фэнси». Он состоит из двух многосекционных кирпичных домов переменной этажности (10 — 14 этажей). Первые этажи зданий предполагают офисные, сервисные, торговые предприятия, паркинг на 250 машин для автомобилей жильцов дома, а со 2-го по 10–14 этажи расположены квартиры: студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные.

Квартиры предоставляются с выполнением электротехнических и сантехнических разводок, монтажом отопительных конвекторов, окон из ПВХ. Высота потолков — 2,75 метра (без учета заливки). Стоит отметить, что дома оборудованы автономной газовой котельной, что позволяет не зависеть от городских Тепловых сетей.

С 01 декабря 2008 г. по 28 февраля 2009 г. оттаяли скидки на квартиры. Вот такая вот «Зимняя оттепель»:

— при 100% предоплате скидка на все квартиры 10%

— при 75% предоплате скидка на все квартиры 5%

— при 50% предоплате скидка на все квартиры 2%

— отсрочка оставшегося платежа на 4 месяца

— первоначальный взнос не менее 30%

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