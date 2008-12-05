В Тюмени опробовали новый горячий источник

Генеральным подрядчиком строительства выступило ООО «Мостовик», объем финансирования в среднем составил более 100 млн. рублей. По словам Игоря Романова, генерального директора ООО "Управляющая компания "Мост", новый бассейн превосходит старый по качеству. Пропускная способность данной площадки – 400 человек, в месяц руководство рассчитывает принимать 20 – 30 тыс. человек. Стоимость входного билета составит 400 рублей, сюда уже будут включены все банные принадлежности и место для переодевания.
Новый бассейн с горячей минеральной водой оснащен водными аттракционами, водопадами и гидромассажными установками. Мини-горки и водные фигуры будут интересны детям. Возле бассейна расположено кафе, цены в котором, как пообещал Игорь Романов, будут такими же, как в городе. Для тех, кто решит остаться на источнике подольше, предусмотрены гостиничные номера, стоимость за сутки – 5 000 рублей.
Уникальная система очистки, разработанная сотрудниками компании «Фобасс» на основе европейских технологий, очищает минеральную воду, не разрушая ее структуру. Кроме того, применена система обеззараживания и контроля уровня воды. Оптимальная температура, поддерживаемая в бассейне – 42°С, глубина его – около 1,5 м, около 70 см в детской зоне.
Открытие нового бассейна способствует развитию туризма в Тюменской области, ведь горячий источник под открытым небом – это уникальная ценность, которой не каждый город может похвастаться. Это отметил и, присутствовавший на презентации, заместитель генерального директора "Лукойл - Западная Сибирь" Александр Петрушин: «Мы много говорим о развитии туризма, но надо уже делать. Знаменитые Карловы Вары тоже начинались с простого минерального источника. Я думаю, что горячие источники и Тюменская земля – будут всемирно известным курортом».