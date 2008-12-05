В Тюмени опробовали новый горячий источник

Открытие нового бассейна способствует развитию туризма в Тюменской области, ведь горячий источник под открытым небом – это уникальная ценность, которой не каждый город может похвастаться. Это отметил и, присутствовавший на презентации, заместитель генерального директора "Лукойл - Западная Сибирь" Александр Петрушин: «Мы много говорим о развитии туризма, но надо уже делать. Знаменитые Карловы Вары тоже начинались с простого минерального источника. Я думаю, что горячие источники и Тюменская земля – будут всемирно известным курортом».