Монтажник и водитель – самые востребованные профессии в Тюмени

Как заявил начальник отдела профориентации и проф-обучения управления Федеральной государственной службы занятости населения по Тюменской области Сергей Гайдаржи, 80 % выпускников 2007 года собирались поступать в вузы, при этом принято было только 60 %. Ежегодно 1 % (около 1 800 человек) выпускников высших учебных заведений не может найти работу, и попадает на учет службы занятости.