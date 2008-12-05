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Монтажник и водитель – самые востребованные профессии в Тюмени

5 декабря 2008, 16:02
О выборе будущей профессии учащиеся выпускных классов задумываются уже сейчас.
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Тюмень

Как заявил начальник отдела профориентации и проф-обучения управления Федеральной государственной службы занятости населения по Тюменской области Сергей Гайдаржи, 80 % выпускников 2007 года собирались поступать в вузы, при этом принято было только 60 %. Ежегодно 1 % (около 1 800 человек) выпускников высших учебных заведений не может найти работу, и попадает на учет службы занятости.

«Это крах профессиональных будущих планов», - считает Сергей Георгиевич. Основной причиной такой проблемы он видит отсутствие дополнительного профессионального плана, на случай неудачи реализации основного. По его мнению, нужно начинать работать со школой и поднимать престиж рабочих профессий.

Рабочая специальность сегодня воспринимается исключительно как «кирка и лопата», однако для управления современным оборудованием необходимы высококвалифицированные специалисты. Уровень оплаты труда таких специалистов зачастую превышает заработок офисных менеджеров, которыми работают многие вузовские выпускники.

По данным Департамента центра занятости Тюменской области, самыми востребованными из разряда рабочих являются специальности монтажника, электромонтера, водителя, штукатура и др. В сфере услуг не хватает медицинских сестер, официантов, фельдшеров, учителей русского языка и литературы, артистов и др.

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