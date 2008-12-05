«Магическая среда» стартовала в Тюмени

Смотреть на все это великолепие с набитым ртом было бы немного странно, поэтому заказы во время шоу не принимаются. Наверное, кафе от этого не выигрывает, учитывая то, что народ привык развлекаться накануне выходных. Но кто сказал, что отдыхать можно только в пятницу? Сергей Кораблев предлагает сделать праздничной среду. Возможно, эта идея приживется, и середина недели у тюменцев будет вызывать ассоциации с иллюзией и волшебством.