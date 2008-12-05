«Магическая среда» стартовала в Тюмени

Темные тона в оформлении интерьера, учтивые официантки в строгих платьях, джазовая музыка – все это настраивает на определенный лад и заставляет вспомнить сюжеты про Остапа Бендера. Тем более что и Кораблев проводит свои фокусы в стиле «великого комбинатора». Так, один из журналистов лишился сторублевой купюры, не сумев выпить рюмку, не подняв цилиндра.
Диапазон номеров у иллюзиониста довольно широк. С его помощью у зрителей исчезают головы и рубашки, люди повисают в воздухе или теряются из виду. Помимо крупных фокусов, артист показывает и высокое мастерство ловкости рук. Карты летают под его пальцами с невероятной скоростью.
Смотреть на все это великолепие с набитым ртом было бы немного странно, поэтому заказы во время шоу не принимаются. Наверное, кафе от этого не выигрывает, учитывая то, что народ привык развлекаться накануне выходных. Но кто сказал, что отдыхать можно только в пятницу? Сергей Кораблев предлагает сделать праздничной среду. Возможно, эта идея приживется, и середина недели у тюменцев будет вызывать ассоциации с иллюзией и волшебством.