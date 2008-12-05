«Арсенал +» и Toshiba дарят тюменцам 3G модем

Следует отметить, что серии ноутбуков Satellite от компании Toshiba удалось сместить с первого места модели таких известных производителей, как Asus и Acer, занявших 2 и 3 места соответственно. Ноутбуки Toshiba Satellite характеризуются привлекательным соотношением цены и качества. Но, наравне с этим, как пишет ZOOM.CNews.ru, дизайн ноутбуков стал «самым главным козырем — стильно, современно и, что немаловажно, удобно».