«Арсенал +» и Toshiba дарят тюменцам 3G модем

Satellite A300-1EG оснащен мощным двухъядерным процессором Intel® Core™2 Duo T5750 с тактовой частотой 2 ГГц и выделенным видеоадаптером ATI® Radeon Mobility™ HD3470 с 256 Мб видеопамяти, которые обеспечивают высокий уровень производительности в играх и мультимедиа-приложениях. В ноутбуке используется жесткий диск объемом 250 гигабайт, что делает Satellite A300-1EG превосходным устройством для развлечений. Для просмотра фильмов ноутбук оборудован широкоформатным 15,4-дюймовым экраном, с технологией Toshiba TruBrite® и встроенным мультиформатным DVD-приводом с поддержкой двухслойных дисков.
Следует отметить, что серии ноутбуков Satellite от компании Toshiba удалось сместить с первого места модели таких известных производителей, как Asus и Acer, занявших 2 и 3 места соответственно. Ноутбуки Toshiba Satellite характеризуются привлекательным соотношением цены и качества. Но, наравне с этим, как пишет ZOOM.CNews.ru, дизайн ноутбуков стал «самым главным козырем — стильно, современно и, что немаловажно, удобно».
Играй через Интернет! При покупке ноутбуков Toshiba, вы получаете модем 3G в подарок. Выбрать подходящий ноутбук помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:
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