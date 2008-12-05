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«Арсенал +» и Toshiba дарят тюменцам 3G модем

5 декабря 2008, 10:35
В поисках отличного подарка на Новый год, можно обойти все магазины техники, заглянуть в книжный отдел и переночевать в отделе безделушек. Отличный подарок уже есть — ноутбук Toshiba Satellite A300-1EG.
Сюжет
Тюмень

Satellite A300-1EG оснащен мощным двухъядерным процессором Intel® Core™2 Duo T5750 с тактовой частотой 2 ГГц и выделенным видеоадаптером ATI® Radeon Mobility™ HD3470 с 256 Мб видеопамяти, которые обеспечивают высокий уровень производительности в играх и мультимедиа-приложениях. В ноутбуке используется жесткий диск объемом 250 гигабайт, что делает Satellite A300-1EG превосходным устройством для развлечений. Для просмотра фильмов ноутбук оборудован широкоформатным 15,4-дюймовым экраном, с технологией Toshiba TruBrite® и встроенным мультиформатным DVD-приводом с поддержкой двухслойных дисков.

Следует отметить, что серии ноутбуков Satellite от компании Toshiba удалось сместить с первого места модели таких известных производителей, как Asus и Acer, занявших 2 и 3 места соответственно. Ноутбуки Toshiba Satellite характеризуются привлекательным соотношением цены и качества. Но, наравне с этим, как пишет ZOOM.CNews.ru, дизайн ноутбуков стал «самым главным козырем — стильно, современно и, что немаловажно, удобно».

Играй через Интернет! При покупке ноутбуков Toshiba, вы получаете модем 3G в подарок. Выбрать подходящий ноутбук помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:

— ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;

— ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;

— ул. Хохрякова 47;

— ул. Ленина 15.

Более подробную информацию вы можете узнать:

— в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70

#Новости#Ноутбуки#Тюмень#Таня#Общество
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