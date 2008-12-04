Тюменцы узнали почему сигареты страшнее Гитлера: часть 2

На вопрос: «А курил ли сам Адольф Гитлер?» к сожалению, услышать уверенного ответа от самих пропагандистов не удалось. В то время как большинство биографов заверяют «Гитлер с 1931 г. был вегетарианцем и относился к табаку с отвращением, призывая людей отказаться от курения». Из мировой истории известно, при Гитлере в Германии была развернута масштабная программа по борьбе с курением. Именно он считается первым государственным лидером, активно возражавшим против курения. Руководство НСДАП осуждало вредную привычку. Кампания опиралась также на личное отвращение Гитлера к табаку и была связана с антисемитизмом и расизмом, однако связь рака легких с курением была впервые доказана в Третьем Рейхе, а эффект «пассивного курения» также впервые был изучен в нацистской Германии.