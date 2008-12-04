Тюменцы узнали почему сигареты страшнее Гитлера: часть 2

Суть акции заключалась в том, что «молодогвардейцы» собирали картину из сигарет в одном из мест массового скопления людей. Юные добровольцы предложили тюменцам отказаться от своих сигарет и вставить их в картину, которая образно будет выражать весь негатив, опасность и вред, которые несут сигареты людям. На картине был изображен портрет Адольфа Гитлера, как символа войны и смерти, сигареты наносят смертельный удар по человечеству, подпись к портрету будет гласить: «Сигареты убивают больше».
«За время второй мировой войны погибло порядка 60 млн. человек во всем мире. По данным исследования всемирной ассоциации здравоохранения, от вреда курения умирает каждый 10 человек на планете, это 6 млн. курильщиков в год. Очевидно, «Сигареты убивают больше», уверяют организаторы акции. Лена и Наташа – активистки «Молодой гвардии», категорично выступают против курения, тем более, когда курит девушка. «Это неэстетично и для здоровья вредно», - говорит Наташа.
На вопрос: «А курил ли сам Адольф Гитлер?» к сожалению, услышать уверенного ответа от самих пропагандистов не удалось. В то время как большинство биографов заверяют «Гитлер с 1931 г. был вегетарианцем и относился к табаку с отвращением, призывая людей отказаться от курения». Из мировой истории известно, при Гитлере в Германии была развернута масштабная программа по борьбе с курением. Именно он считается первым государственным лидером, активно возражавшим против курения. Руководство НСДАП осуждало вредную привычку. Кампания опиралась также на личное отвращение Гитлера к табаку и была связана с антисемитизмом и расизмом, однако связь рака легких с курением была впервые доказана в Третьем Рейхе, а эффект «пассивного курения» также впервые был изучен в нацистской Германии.
Именно исследования, проведенные на средства нацистского государства, открыли множество негативных последствий для здоровья, возникающих от курения. А сам Гитлер лично выделял финансовую поддержку для «Института исследований опасности курения». Программа включала запрет на курение в трамваях, автобусах и электричках, ограничение рациона сигарет в армии и увеличение налога на табак.. Были также введены ограничения на рекламу табака, ограничен рацион табачных изделий, выделяемых для женщин, ограничено курение в ресторанах и кафе.
Как выразился известный борец с курением, создатель всемирной сети клиник, специалисты которых помогают курильщикам бросить курить и справиться со своей зависимостью, Аллен Карр: «По моему мнению, курение — самый большой позор нашего общества, даже больший, чем ядерное оружие. Однако посмотрите на современную рекламу сигарет. Она не утверждает, что сигареты приносят расслабление или удовольствие. Все утверждения, которые в ней содержатся, связаны лишь с качеством табака. А какое вам, собственно, дело до качества яда?».
Акция прошла под эгидой пропаганды здорового образа жизни среди жителей Тюмени. Горожане приняли в мероприятии пассивное участие. Как оказалось, далеко не каждый человек может открыто заявить о своих вредных привычках, возможно все-таки внутренний голос совести не позволяет…