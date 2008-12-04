Тюменский медиарынок распилили на пятерых

В официальном обращении к руководителям и владельцам электронных СМИ, печатных и интернет-изданий высказан призыв прийти к согласованному стандарту рейтингов СМИ, выбрав для этого единое авторитетное агентство.
В обращении также подчеркивается важность соблюдение профессиональной этики: «Декларируемые в прайс листах цены не должны корректироваться в 4-5 раз в сторону снижения ради получения хоть какой-то прибыли».
Несмотря на очевидное отсутствие предмета разногласий состоявшийся в Тюменском Доме Журналистов круглый стол превратился в бурную двухчасовую дискуссию. Лишь к ее завершению представители пяти крупных медиакомпаний поставили подписи под единственным пунктом соглашения: о выборе рейтингового агентства. Им стало TNS Gallup Media.
По оценке одного из инициаторов круглого стола, директора Медиагруппы 101, Владимира Богоделова, примерно такой реакции он и ожидал. (Медиагруппа 101 осуществляет управление в регионе радиобрендами «Шансон» – областная сеть из 15 передатчиков, «Авторадио» – 1 КВт-передатчик в Тюмени, телеканала «Спорт» – областная сеть из 17 передатчиков). Как он считает, в Тюмени сложился уникальный медиарынок, превосходящий по рекламной выручке рынки Саратова, Самары, Уфы, Перми, Челябинска. Даже в условиях кризиса FM-станции первой тройки имеют месячные доходы от рекламы более трех миллионов рублей. В то время как в большинстве российских городов-миллионников этот показатель не превышает 1,5-2 млн. рублей на станцию.
«Доверие рекламодателей, - считает Владимир Богоделов, - легко потерять, если мы и дальше будем ссылаться на рейтинги, как минимум четырех агентств, предлагающих свои услуги по Тюмени.
По мнению гендиректора холдинга Сибинформбюро Олега Налобина (холдинг управляет телевизионными брендами СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, владеет радиостанцией с собственным программным продуктом Диполь – FM, линейкой рекламных глянцевых изданий): «ни Союз журналистов, ни Медиасоюз, никто другой не может нам навязывать конкретное агентство по замеру рейтингов». И вообще получение рейтинга – это проблема рекламодателя, а не предприятия медиаиндустрии.
Позицию О. Налобина активно поддержала коммерческий директор «Радио Сити» Марина Сорокина. (Станция входит в крупнейший межрегиональный российский радиохолдинг известного Екатеринбургского медиамагната Николая Грахова). По заявлению г-жи Сорокиной, на ее памяти тюменское медиасообщество как минимум раз в пять лет пытается договориться о единых правилах игры. Никаких реальных результатов пока не было. По ее мнению, на их радиостанции «… лучше знают свою аудиторию» и сами вправе выбирать отчеты любых рейтинговых агентств в соответствии с этим внутренним пониманием и предлагать их своим заказчикам. Отчасти заявление коммерческого директора Радио Сити вступало в противоречие с письмом самого Н. Грахова, направлен участникам круглого стола. В его пространном обращении скрупулезно перечислялись все существующие недостатки рейтинговых замеров российской медиаотрасли. Как вывод, на этом фоне лично Н.Грахов объективные замеры своих радиопродуктов не может пока доверить никому.
Ощущение тупиковости ситуации усилили выступления представителей других секторов медиабизнеса: глянцевых журналов и газетной периодики. По заявлению сразу двух руководителей популярного тюменского глянца: Елизаветы Глуховой («Дорогое удовольствие») и Светланы Таран («Я покупаю»), слово «рейтинг» вообще не присутствует в их переговорах с рекламодателями. Даже к тиражу, по словам одного из топ-менеджеров тюменской газетной периодики следует относиться осторожно. Довольно часто официальные выходные данные не отражают его реального объема.
Как показал круглый стол, эти откровения отнюдь не ошеломили представителей потенциальных рекламодателей. В выступлениях PR-директоров нескольких крупных тюменских компаний тоже проявился существенный разброс мнений. От: «…мое руководство мало интересуют рейтинговые замеры ваших СМИ, обычная ситуация: реклама размещается на станции, которую гендиректор только что слышал в машине», до: «…если это издание регулярно ложится на стол губернатора, прочая аудитория моего шефа не волнует».
Тем не менее, председатель областной организации СЖ Владимир Кузнецов считает результаты круглого стола удовлетворительными: во-первых, проблема вызвала небывалую активность и явку медиасообщества. Во-вторых, ведущие игроки медиарынка все-таки сумели прийти к соглашению.
Войти в пул «честных партнеров» и признать ежеквартальные рейтинги TNS Gallup Media базовыми для теле и радиоизмерений согласились: Тюменский филиал ВГТРК, ЗАО ВидеоИнтернешнл, Медиагруппа 101, филиал РМГ – «Русское радио в Тюмени», редакции журналов Нейшнл бизнес и Банзай. По оценке директора Центра деловых коммуникаций «Идея» Натальи Половниковой, эти компании контролируют 60% регионального телерынка, и примерно такой же объем местной радиоиндустрии. Г-жа Половникова считает это сильным ходом. В условиях кризиса эффективнее всего работают простые инструменты. Для любого заказчика гораздо убедительнее пользоваться данными единого рейтинга, чем сравнивать нестыкующиеся результаты нескольких рейтинговых агентств.