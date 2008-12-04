Тюменский медиарынок распилили на пятерых

Позицию О. Налобина активно поддержала коммерческий директор «Радио Сити» Марина Сорокина. (Станция входит в крупнейший межрегиональный российский радиохолдинг известного Екатеринбургского медиамагната Николая Грахова). По заявлению г-жи Сорокиной, на ее памяти тюменское медиасообщество как минимум раз в пять лет пытается договориться о единых правилах игры. Никаких реальных результатов пока не было. По ее мнению, на их радиостанции «… лучше знают свою аудиторию» и сами вправе выбирать отчеты любых рейтинговых агентств в соответствии с этим внутренним пониманием и предлагать их своим заказчикам. Отчасти заявление коммерческого директора Радио Сити вступало в противоречие с письмом самого Н. Грахова, направлен участникам круглого стола. В его пространном обращении скрупулезно перечислялись все существующие недостатки рейтинговых замеров российской медиаотрасли. Как вывод, на этом фоне лично Н.Грахов объективные замеры своих радиопродуктов не может пока доверить никому.