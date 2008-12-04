Тюменские организации все чаще нарушают закон "о рекламе"

По предварительным данным, за 2008 год УФАС по Тюменской области возбуждено 67 дел о нарушении рекламного законодательства. Рассмотренные дела были возбуждены управлением как по заявлениям граждан и организаций, обращением органов, так и по собственной инициативе. В результате рассмотрения по 54 производствам были приняты решения, около 45 компаний-ответчиков получили предписание о прекращении нарушения законодательства. Управлением вынесено 46 постановлений о привлечении компаний к административной ответственности. Общая сумма взысканных штрафов с организаций в текущем году составила 1 355 500 рублей.