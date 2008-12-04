Тюменские организации все чаще нарушают закон "о рекламе"

На повестке дня стала тема обсуждения: контроль Тюменского УФАС России за соблюдением требований Федерального закона «О рекламе» на территории Тюменской области. А именно, влияние деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области по осуществлению государственного контроля в сфере производства, размещения и распространения рекламы в 2008 году, направленные на предотвращение и пресечение надлежащей рекламы.
В соответствии со статьей 38 ФЗ «О рекламе» при производстве, размещении и распространении рекламы физическими и юридическими лицами должны соблюдаться определенные требования. Как выяснилось, по сравнению с предыдущими годами число возбужденных дел о нарушении рекламного законодательства в 2008 году существенно увеличилось.
По предварительным данным, за 2008 год УФАС по Тюменской области возбуждено 67 дел о нарушении рекламного законодательства. Рассмотренные дела были возбуждены управлением как по заявлениям граждан и организаций, обращением органов, так и по собственной инициативе. В результате рассмотрения по 54 производствам были приняты решения, около 45 компаний-ответчиков получили предписание о прекращении нарушения законодательства. Управлением вынесено 46 постановлений о привлечении компаний к административной ответственности. Общая сумма взысканных штрафов с организаций в текущем году составила 1 355 500 рублей.
Среди нарушителей, которые не соблюдают требования к рекламе, наиболее распространенными являются:
- Реклама, связанная с привлечением денежных средств физических лиц для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
- Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг.
- Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
- Реклама с несоответствующими действительности сведениями.
- Реклама с использованием бранных слов, непристойных и оскорбительных образов.
- Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей.
- Реклама с указанием цен в иностранной валюте.
- Реклама с использованием транспортных средств.
Как сообщает из ФАС России, особое внимание уделяется контролю над соблюдением требований законодательства к рекламе, влияющей на здоровье и нравственной развитие детей и несовершеннолетних, среди которой - реклама алкоголя, пива, табачной продукции. В том числе сотрудники антимонопольной службы заставили обратить внимание на требования закона и застройщиков.
«Увеличение количества нарушений рекламного законодательства связано с увеличением числа обращений в антимонопольный орган граждан, введенных рекламой в заблуждение, и совершенствованием системой контроля над соблюдением рекламного законодательства» - прокомментировала Ирина Владимировна.
Жесткий контроль со стороны антимонопольного органа обеспечит реализацию права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы о реализующейся продукции и услугах. Нарушение законодательства о рекламе несет наложение административного штрафа (на граждан от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 4 тыс. до 25 тыс. рублей, на юридических лиц - от 40 до 500 тыс. рублей).
Стоит отметить, что содержание фактов нарушений рекламного законодательства изменилось. Так в текущем году не зафиксировано ни одного нарушения, связанного с незаконным рекламированием проведения стимулирующих мероприятий (лотереи, конкурсу, игры). Также уменьшилось число нарушений, связанных с распространением рекламы азартных игр.
Если вы столкнулись с рекламой, которая ввела вас в заблуждения, отправьте письменное обращение, согласно регламенту, в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, где рассмотрят вашу жалобу, проведут тщательную проверку выявления наличия нарушений, конечно же, возбудят дело.