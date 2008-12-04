Тюменьэнергобанк лишился лицензии

Свои вклады тюменцы смогут вернуть через российскую систему страхования. Однако сроки возврата денег пока не определены.
Согласно приказу Банка России от 3 декабря № ОД-917, назначено временное руководство "до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора".
Напомним, что ранее кредитная организация плотно сотрудничала с областным пансионным фондом. Тюменьэнергобанк доставлял господдержку почти сорока процентам льготникам Тюмени, Ишима и Тобольска. Сейчас пенсионеры получают деньги через почту России.