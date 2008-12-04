Лучшие детские центры Тюмени получили награды

Подростково-молодежный центр "Старт", Центр развития детей и юношества "Стандарт", Детские юношеские центры "Тура", "Стар" и "Град", Дом творчества "Родник" - все они получили дипломы и сертификаты на сумму 10 т.р. Дипломом 2 степени и сертификатом на сумму 30 т.р. наградили ДЮЦ "Гайдаровец", диплом 1 степени и 50 т.р. достались ДЮЦ "Фортуна", а лауреатом конкурса и обладателем 70 т.р. стал Центр развития творчества детей и юношества "Бригантина".