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Лучшие детские центры Тюмени получили награды

4 декабря 2008, 11:54
2 декабря во Дворце искусств "Пионер" состоялась торжественная церемония награждения победителей смотра-конкурса среди учреждений дополнительного образования отрасли спорта и молодежной политики г. Тюмени.
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Тюмень

2 декабря во Дворце искусств "Пионер" состоялась торжественная церемония награждения победителей смотра-конкурса среди учреждений дополнительного образования отрасли спорта и молодежной политики г. Тюмени.

По итогам конкурса определили победителей в следующих номинациях:

Самым активным учреждением по проведению мероприятий с молодыми семьями стал ДЮЦ "Вероника".

Лучшие методические работы с молодыми семьями проводились в ДЮЦ "Радуга".

Лучшим специалистом по работе с семьей признана Ольга Юрьевна Васильева из ДЮЦ "Пирамида", а в номинации "Честь и достоинство" победил Геннадий Александрович Нечаев - педагог с огромнейшим стажем.

Крепкая семья - крепкое государство, крепкая страна. Подарки получили и семьи, принимающие активное участие в мероприятиях Года семьи. Так же были награждены семейные педагогические династии, а молодые специалисты этой сферы произнесли клятву педагога.

Лучшими учреждениями дополнительного образования детей стали:

Подростково-молодежный центр "Старт", Центр развития детей и юношества "Стандарт", Детские юношеские центры "Тура", "Стар" и "Град", Дом творчества "Родник" - все они получили дипломы и сертификаты на сумму 10 т.р. Дипломом 2 степени и сертификатом на сумму 30 т.р. наградили ДЮЦ "Гайдаровец", диплом 1 степени и 50 т.р. достались ДЮЦ "Фортуна", а лауреатом конкурса и обладателем 70 т.р. стал Центр развития творчества детей и юношества "Бригантина".

Так же в программе мероприятия было выступление творческих коллективов Тюмени, танцевальная программа, а в завершение концерта прозвучал Гимн тюменской молодежи, ведь Год семьи совсем скоро сменится Годом молодежи.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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