В Тюмени ищут виновного в смерти известного фокусника

В связи с этим, следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области просит свидетелей и очевидцев совершенного преступления обращаться в следственный отдел по Калининскому округу Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 (тел.: 64-78-30, 43-33-59).