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В Тюмени ищут виновного в смерти известного фокусника

3 декабря 2008, 10:25
Утром 1 декабря 2008 года в нейрохирургическом отделении Областной клинической больницы № 2 г. Тюмени скончался 40-летний иллюзионист Алексей Вилесов.
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Тюмень

1 декабря 2008 года, следственным отделом по Калининскому округу Тюмени возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установлено следствием, вечером 29 ноября текущего года он был доставлен в лечебное учреждение от аптеки по ул. Степной областного центра врачами «скорой помощи» с диагнозом «отрытая черепно-мозговая травма».

По данному факту органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время следователем и сотрудниками уголовного розыска принимаются меры к задержанию подозреваемого, сообщили Nashgorod.ru в Следственном управлении СКП РФ по Тюменской области.

В связи с этим, следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области просит свидетелей и очевидцев совершенного преступления обращаться в следственный отдел по Калининскому округу Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 (тел.: 64-78-30, 43-33-59).

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