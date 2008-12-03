У сайта Минздравсоцразвития появилась версия для слабовидящих

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства, обычно слабовидящие и незрячие люди вынуждены обращаться к специальным настройкам компьютеров, чтобы просматривать интернет-сайты в удобной для них форме, прослушивать тексты в речевых браузерах или программах-генераторах речи. Тем не менее, эти настройки могут оказаться бесполезными, если при создании сайтов проигнорированы правила разметки страниц.