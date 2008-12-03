У сайта Минздравсоцразвития появилась версия для слабовидящих

Министерство здравоохранения и социального развития РФ запустило новую версию своего официального сайта, предназначенную для слабовидящих пользователей интернета.
Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства, обычно слабовидящие и незрячие люди вынуждены обращаться к специальным настройкам компьютеров, чтобы просматривать интернет-сайты в удобной для них форме, прослушивать тексты в речевых браузерах или программах-генераторах речи. Тем не менее, эти настройки могут оказаться бесполезными, если при создании сайтов проигнорированы правила разметки страниц.
По словам главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой, все страницы официального сайта министерства доступны для просмотра в удобном для слабовидящих режиме. Теперь, в дополнение к этому, сайт получили независимую от локальных настроек версию, которая позволит людям с нарушениями зрения обращаться к сайту с любого компьютера.
В ближайшее время Минздравсоцразвития планирует завершить работу по настройке сайта в режим, комфортный для пользователей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.