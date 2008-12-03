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У герба Тюмени появилась корона

3 декабря 2008, 12:20
На днях строители установили на гербе, который украшает фасад здания городской администрации, корону.
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Тюмень

По уставу символ должны были короновать еще с момента его появления. Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в управлении делами администрации, ошибку устранили только сейчас.

Отметим, сегодня работы по реконструкции фасада администрации продолжаются. Ремонт планируется завершить в следующем году. После завершения всех работ здание будет украшено витражом и плиткой.

Как рассказали в управлении делами, в связи с реконструкцией новогодней иллюминации на здании не будет. Тем не менее, совсем темно в праздники здесь не будет. В ближайшее время работники сделают подсветку обновленного герба. Также засияют огнями елки на площади около администрации.

#Новости#Тюмень#Таня#Общество
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