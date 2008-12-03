У герба Тюмени появилась корона

По уставу символ должны были короновать еще с момента его появления. Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в управлении делами администрации, ошибку устранили только сейчас.
Отметим, сегодня работы по реконструкции фасада администрации продолжаются. Ремонт планируется завершить в следующем году. После завершения всех работ здание будет украшено витражом и плиткой.
Как рассказали в управлении делами, в связи с реконструкцией новогодней иллюминации на здании не будет. Тем не менее, совсем темно в праздники здесь не будет. В ближайшее время работники сделают подсветку обновленного герба. Также засияют огнями елки на площади около администрации.