У герба Тюмени появилась корона

Как рассказали в управлении делами, в связи с реконструкцией новогодней иллюминации на здании не будет. Тем не менее, совсем темно в праздники здесь не будет. В ближайшее время работники сделают подсветку обновленного герба. Также засияют огнями елки на площади около администрации.