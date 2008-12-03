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Тюменские художники покорили "Урал"

3 декабря 2008, 16:50
3 декабря в Тюмени состоялась пресс-конференция, посвященная участию тюменских художников в региональной выставке «Урал».
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Тюмень

В пресс-конференции приняли участие председатель правления Тюменской области организации «Союза художников России» Александр Новик, члены Союза художников Игорь Щетинин, Геннадий Вострецов.

Региональные выставки проводятся один раз в пять лет и позволяют увидеть пути развития и современное состояние искусства Уральского региона. В Тюмени она прошла в 1979 году, специально для нее был построен выставочный зал, который до сих пор существует. В этом году выставка проходит в Челябинске, на ней представлены все виды искусства, всего около 3 тысяч работ из которых были отобраны только около 1300. На выставке Тюменская область была представлена 37 участниками, из них золотые медали получили:

- Новик А.С.(живопись)

- Вострецов Г.П.(скульртура)

- Обрядова В.П.(кость)

Серебряные медали получили:

- Мокин А.С.(живопись)

- Рыбьяков Ю.А.(акварель)

- Фофанова Н.Д.(кость)

Работы художников можно увидеть до 20 декабря 2008года в Выставочном зале Челябинской организации союза художников, в Музее искусств и в Областном краеведческом музее г. Челябинска.

Итогом этого выставочного проекта станет масштабная экспозиция «Россия» в центральном Доме художников в Москве в феврале 2009.

#Новости#Челябинск#Выставки#Тюмень#Таня#Культура
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