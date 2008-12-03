Тюменские художники покорили "Урал"

Региональные выставки проводятся один раз в пять лет и позволяют увидеть пути развития и современное состояние искусства Уральского региона. В Тюмени она прошла в 1979 году, специально для нее был построен выставочный зал, который до сих пор существует. В этом году выставка проходит в Челябинске, на ней представлены все виды искусства, всего около 3 тысяч работ из которых были отобраны только около 1300. На выставке Тюменская область была представлена 37 участниками, из них золотые медали получили: