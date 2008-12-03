Тюменские художники покорили "Урал"

В пресс-конференции приняли участие председатель правления Тюменской области организации «Союза художников России» Александр Новик, члены Союза художников Игорь Щетинин, Геннадий Вострецов.
Региональные выставки проводятся один раз в пять лет и позволяют увидеть пути развития и современное состояние искусства Уральского региона. В Тюмени она прошла в 1979 году, специально для нее был построен выставочный зал, который до сих пор существует. В этом году выставка проходит в Челябинске, на ней представлены все виды искусства, всего около 3 тысяч работ из которых были отобраны только около 1300. На выставке Тюменская область была представлена 37 участниками, из них золотые медали получили:
- Новик А.С.(живопись)
- Вострецов Г.П.(скульртура)
- Обрядова В.П.(кость)
Серебряные медали получили:
- Мокин А.С.(живопись)
- Рыбьяков Ю.А.(акварель)
- Фофанова Н.Д.(кость)
Работы художников можно увидеть до 20 декабря 2008года в Выставочном зале Челябинской организации союза художников, в Музее искусств и в Областном краеведческом музее г. Челябинска.
Итогом этого выставочного проекта станет масштабная экспозиция «Россия» в центральном Доме художников в Москве в феврале 2009.