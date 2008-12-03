Руководители СМИ обсудили «правила игры» на рекламном рынке Тюмени

Что же касается единых прайсов, то это представляется невозможным. Это определяется и самим характером различных СМИ, и режимом их работы. Демпинга же, по мнению владельцев медийных компаний, на нашем рынке не может быть в принципе, поскольку в убыток себе ни одна компания работать не будет. Законы на рынке рекламы такие же, как на любых других рынках, поэтому изменений на нем стоит ожидать таких же.