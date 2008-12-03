Руководители СМИ обсудили «правила игры» на рекламном рынке Тюмени

Целью встречи было достижение ряда договоренностей, формирование своего рода «правил игры» на рекламном рынке Тюмени. Инициаторами проведения мероприятия стали Союз журналистов Тюменской области и Тюменское отделение Медиасоюза.
Необходимость встречи, по словам председателя Тюменского отделения Медиасоюза Евгения Дроздинского, обусловлена тем, что «сегодня, в сложный период глобального экономического кризиса обострилась значимость предоставления рекламодателям предельно допустимой и ясной картины реального состояния информационных каналов». Общеизвестно, что в условиях кризиса за последние два месяца на рекламном рынке Тюмени ужесточилась конкурентная борьба, которая часто бывает недобросовестной – СМИ демпингуют или приукрашивают реальные рейтинги и тиражи.
Участникам встречи предлагалось подписать соглашение об использовании единого подхода к рейтинговой оценке СМИ, договориться и выбрать одно или несколько авторитетных агентств по исследованиям медиаресурсов.
В результате встречи договоренность не была достигнута. По мнению большинства участников, выбирать рейтинговые агентства должны выбирать не СМИ, а рекламодатели, поскольку именно они выбирают ресурс для размещения рекламы. Кроме того, очень часто оглашаются выборочные рейтинги, отражающие предпочтения отдельных групп потребителей, и, что закономерно, наиболее выгодные для СМИ. Но в этом случае рекламодатель может отказаться от предложения, либо проверить достоверность этих цифр самостоятельно.
Что же касается единых прайсов, то это представляется невозможным. Это определяется и самим характером различных СМИ, и режимом их работы. Демпинга же, по мнению владельцев медийных компаний, на нашем рынке не может быть в принципе, поскольку в убыток себе ни одна компания работать не будет. Законы на рынке рекламы такие же, как на любых других рынках, поэтому изменений на нем стоит ожидать таких же.